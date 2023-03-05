FISHKINET
Сообщество Юмор 16523 поста • 3486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Мастер-класс по перевозке мебели

Мастер-класс по перевозке мебели

Автор:
05 марта 2023 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   диван   дорога   машина   мебель   тб   
1903
1
1

Прикупили новый диванчик или переезжаете? Значит проблема транспортировки крупных предметов вам знакома не понаслышке.

Кто-то обращается к друзьям с грузовиком, кто-то звонит в специализированные компании, ну а кто-то экономит на доставке и перевозит все самостоятельно, полностью забыв о технике безопасности и здравом смысле. Ну а мы потом имеем прекрасную возможность наслаждаться просмотром занимательных видео, на тему "я у мамы дурачок".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   диван   дорога   машина   мебель   тб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Billi_Bons Час назад
По перевозкИ, перевозкИ, млять его. Вы где русскому языку учились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
10k
Сатанеев 16 минут назад
Если потренироваться, можно на диван падать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Дмитрий Байков 47 минут назад
мастер класс по русскому языку дать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
тов.Suhov Час назад
Похоже, автор прогуливал школу, когда падежи проходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69037



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили...
«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах
«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об...
Набирающие популярность в сообществах
Вы часто поднимаете голову вверх, когда идете по улице?⁠⁠
Вы часто поднимаете голову вверх, когда идете по улице?⁠⁠
Tesla Cybertruck показали во всех деталях
Tesla Cybertruck показали во всех деталях
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#история#Фотографии#интересное#кино#познавательно#исследования
#Юмор#забавно#СССР#в мире#подборка#полиция#США#Москва
#животные#интересно#Прикол#наука#Жизнь#Еда#факты#авария
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала Отдыхавший на диване пёс оказался в плену у покрывала Неожиданная встреча на горной тропе Неожиданная встреча на горной тропе Неожиданный подарок от лесного жителя Неожиданный подарок от лесного жителя О&nbsp;чем&nbsp;думают девушки? О чем думают девушки? Как быстро оценить дорожную ситуацию при перестроении Как быстро оценить дорожную ситуацию при перестроении

На что жалуетесь?

Вернуться