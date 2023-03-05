Мастер-класс по перевозке мебели

Кто-то обращается к друзьям с грузовиком, кто-то звонит в специализированные компании, ну а кто-то экономит на доставке и перевозит все самостоятельно, полностью забыв о технике безопасности и здравом смысле. Ну а мы потом имеем прекрасную возможность наслаждаться просмотром занимательных видео, на тему "я у мамы дурачок".



