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В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом

В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом

Автор:
27 июня 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   дели   лев   пьяный   слабоумие и отвага   
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В зоопарке Дели пьяный мужчина запрыгнул в вольер к диким кошками и решил о чём-то поговорить со львом.

К счастью, желание пообщаться не привело к трагедии. Мужчину достали из вольера невредимым.

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Метки: Видео   в мире   дели   лев   пьяный   слабоумие и отвага   
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32  комментария
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14k
котегRUS 3 часа назад
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Garpia121 9 минут назад
Скажите, лев не пострадал?
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15k
Мистер Фикс 13 минут назад
Безумству храбрых
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5k
Евгений Д 23 минуты назад
Лев сам охринел и не понимал что от него хотят,
а может и сыт был
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9k
Oleg Полчаса назад
а лев , конечно, умён... напал бы - его бы потом пристрелили. а так... поофигевал, конечно, но ...
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9k
Хатуль Мадан 38 минут назад
Лев кажется сам в большом замешательстве от такой наглости. Даже аппетит потерял))
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886
Гера 53 минуты назад
В среднем животное умнее, чем мы думаем, а человек не всегда...
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2k
Роман Час назад
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9k
МихА Час назад
Дуракам везёт
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2k
pilot66 Час назад
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134
GoInDown 2 часа назад
Да ладно вы, они обсудили насущные проблемы, высказались друг другу о своих проблемах, был бы Лев пьющий, дерябнули бы по 150...
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1k
Антон 2 часа назад
Лев такой: " Я АХУ.... Я удивился!" ))))
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3k
Ежик 2 часа назад
Лев наверное подумал: Какая борзая еда. Не буду есть, мало ли, болен.
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Кактус 2 часа назад
Тут даже лев охренел от такой дерзости! Вон какой растерянный ходит)))
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213
twincam 2 часа назад
а могло бы быть совсем по другому ...
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14k
Shtoppi 2 часа назад
лев, прям по морде видно, находится, мягко говоря, в некотором замешательстве от происходящего )))))))))
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14k
MrForstd 2 часа назад
" А помнишь Бонифаций как ты мне в детстве цирк показывал?"
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1k
raael13 2 часа назад
У них одинаковое родимое пятно на филейной части ?
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1k
Алексей 2 часа назад
Что-то очень интересное рассказывал. Лев даже было поверил и пошёл посмотреть, но вовремя одумался с мыслью " Ну нельзя же так издить".
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3k
Pioner76 2 часа назад
Без танцев и драки не интересно. А так видно, что лев его знает и потому не нападает.
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95
Антон 2 часа назад
может их в детстве разлучили... один в зоопарк, другой в семью... но они все равно встретились)))
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Maxim Russo Антон 2 часа назад
Милота зашкаливает!
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