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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 270 постов • 21 подписчик подписаться
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Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео

Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео

Автор:
16 апреля 2023 16:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Самара   видео   дерево   дуб   машина   пассажиры   ураган   
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Ураган вырвал с корнями многолетний дуб и повалил его на авто с испуганными людьми.

В Самаре мужчина подвозил коллегу. Когда сдавал назад, резкий порыв ветра повалил дерево: оно расплющило припаркованное авто и рухнуло на машину с растерянными пассажирами. К счастью, никто не пострадал: в первой машине никого не было, ну а мужик со своим коллегой отделались лишь испугом.

У белой Skoda Octavia смята крыша, передние стойки, лобовое стекло, правое и левое крыло, капот и моторный отсек. У Volkswagen Polo, в котором сидели мужики, выбито лобовое и помята крыша.

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Метки: Самара   видео   дерево   дуб   машина   пассажиры   ураган   
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8  комментариев
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12k
Shtoppi 59 минут назад
владельцам пострадавших авто, удачно пройти через все мытарства страховых компаний.
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1k
Shchech 14 секунд назад
А дуб то где?
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5k
saliamnn 24 минуты назад
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28k
Ваня Час назад
подфартило мужикам...
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