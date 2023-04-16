Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео

В Самаре мужчина подвозил коллегу. Когда сдавал назад, резкий порыв ветра повалил дерево: оно расплющило припаркованное авто и рухнуло на машину с растерянными пассажирами. К счастью, никто не пострадал: в первой машине никого не было, ну а мужик со своим коллегой отделались лишь испугом.