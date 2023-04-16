Падение огромного дерева на машину с пассажирами попало на видео

Ураган вырвал с корнями многолетний дуб и повалил его на авто с испуганными людьми.
В Самаре мужчина подвозил коллегу. Когда сдавал назад, резкий порыв ветра повалил дерево: оно расплющило припаркованное авто и рухнуло на машину с растерянными пассажирами. К счастью, никто не пострадал: в первой машине никого не было, ну а мужик со своим коллегой отделались лишь испугом.
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У белой Skoda Octavia смята крыша, передние стойки, лобовое стекло, правое и левое крыло, капот и моторный отсек. У Volkswagen Polo, в котором сидели мужики, выбито лобовое и помята крыша.
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Во всех остальных случаях сумма ущерба взыскивается с того, на чьем балансе находилось дерево, и только через суд, т.к. добровольно никто возмещать не будет. Я уже через это проходил