Голодная выдра украла карпов на 126 тысяч долларов

По информации издания, всего хищник успел полакомиться 50 рыбами. Стоимость каждой из них превышает 2,5 тысячи долларов. Суммарно ужин выдры обошёлся отелю в 126 тысяч долларов, подсчитали британские журналисты.



"Мы стараемся найти выход, чтобы избежать дальнейших потерь. Наши разноцветные карпы — не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель", — высказался о произошедшем владелец гостиницы Эндрю Нельсон.