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Голодная выдра украла карпов на 126 тысяч долларов

Голодная выдра украла карпов на 126 тысяч долларов

Автор:
26 августа 2023 10:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   выдра   животные   рыба   ущерб   
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Британский отель Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честер понёс многотысячный ущерб из-за дикой выдры, которая украла из прудов гостиницы редких карпов кои.

По информации издания, всего хищник успел полакомиться 50 рыбами. Стоимость каждой из них превышает 2,5 тысячи долларов. Суммарно ужин выдры обошёлся отелю в 126 тысяч долларов, подсчитали британские журналисты.


"Мы стараемся найти выход, чтобы избежать дальнейших потерь. Наши разноцветные карпы — не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель", — высказался о произошедшем владелец гостиницы Эндрю Нельсон.

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Метки: Видео   в мире   выдра   животные   рыба   ущерб   
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5  комментариев
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14k
Александр 47 минут назад
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18k
MarkovAlexandr Минуту назад
Стоимость каждой из них превышает 2,5 тысячи долларов. - лучше бы осетров выращивали.
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5k
Ал Ди Полчаса назад
Выдра сотрудник ФСБ по фамилии Выхухолев, это наш вам ответ на взорванные севпотоки.)
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447
София 43 минуты назад
Здоровья выдре!
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22k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну проведут как обычно независимое расследования.Выяснят что выдра на самом деле из Москвы реки, заброшена с целью подорвать экономику мелкобритании.
В норе у неее портреты Путина ,Пригожина и Лукашенко .
Так что ждем очередной пакет санкций.
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