Голодная выдра украла карпов на 126 тысяч долларов

Британский отель Grosvenor Pulford Hotel & Spa в городе Честер понёс многотысячный ущерб из-за дикой выдры, которая украла из прудов гостиницы редких карпов кои.
По информации издания, всего хищник успел полакомиться 50 рыбами. Стоимость каждой из них превышает 2,5 тысячи долларов. Суммарно ужин выдры обошёлся отелю в 126 тысяч долларов, подсчитали британские журналисты.
"Мы стараемся найти выход, чтобы избежать дальнейших потерь. Наши разноцветные карпы — не только привлекающие внимание обитатели нашего сада, которые в течение долгих лет наслаждались счастливой, непотревоженной жизнью на нашей территории, но также значительная инвестиция в наш отель", — высказался о произошедшем владелец гостиницы Эндрю Нельсон.
Источник:
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В норе у неее портреты Путина ,Пригожина и Лукашенко .
Так что ждем очередной пакет санкций.