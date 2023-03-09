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Цветочный боец "избил" лифт в подъезде

Цветочный боец "избил" лифт в подъезде

Автор:
09 марта 2023 13:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Татарстан   видео   инцидент   лифт   люди   пьяный   
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Житель Казани решил поздравить свою даму сердца с восьмым марта. Герой видео приготовил букет цветов и наведался к девушке ночью. Однако что-то пошло не так. Вторая поездка обернулась "избиением" лифта.

Под горячую руку мужчины попали двери лифта и камера наблюдения. Можно предположить, что данный персонаж пришел к возлюбленной в нетрезвом виде, а та не приняла его.


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Метки: Казань   Татарстан   видео   инцидент   лифт   люди   пьяный   
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14  комментариев
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8k
Том Сойер 40 минут назад
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6k
Дмитрий 2 минуты назад
Простом наказанием там типа, штраф, административный арест вопрос не решить ни когда. Наказание должно быть обязательно с нарушением каких-либо прав. Нагадил, сломал, испортил - обязательно наказание в виде общественных работ на этом же объекте. Запрет на посещение общественных мест, права управления автомобилем(при его наличии или прав). И так дале. Нарушил - арест пол года год! Не соблюдаешь и это- прямиком лишение свободы! Да не просто так лишение каких то прав, но что бы их восстановить - сдача экзаменов на те же права. И тому подобное. Т.е. человек каким бы умом там у него не было, должен понимать, что он будет наказываться бесконечно, пока не перестанет так делать. Как контролировать? Очень просто! Браслеты. Прекрасная вещь. Пришёл отчёт с браслета, что посетил что то или находился вне дозволенного место- прилетело следующее более тяжкое наказание...
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25
Артур С. 3 минуты назад
К мужикам у дома драться не полезет, а камера сдачи не даст...
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17k
Роберт Шекли 5 минут назад
Кун-фу. Стиль Пьяный мастер
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6k
Дмитрий 8 минут назад
Не дала!.... Что в голове у этих людей? Вряд ли там мозги. Там какая то жижеобразная субстанция, которая не позволяет хоть как то организовать мыслительный процесс.
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9k
МихА 17 минут назад
Шизойд сука... Что за жизнь? дебил на дебиле пи,да,рас с дол,бо*ёбом погоняют
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719
GoInDown 18 минут назад
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10k
Б.Касторский 38 минут назад
Уроды везде. У меня в доме на первом этаже туалет. Кстати очень удобно. Но было! Пока какой-то урод не пробил ногой дверь. В итоге раз разбили дверь, второй снесли раковину... в итоге туалет просто закрыли и всё. А ведь раньше пока гуляли с детьми могли зайти, а не подниматься домой. Но очередной боец решил показать удаль молодецкую.
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332
ruslan d 40 минут назад
не дала ?
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