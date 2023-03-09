Цветочный боец "избил" лифт в подъезде

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Житель Казани решил поздравить свою даму сердца с восьмым марта. Герой видео приготовил букет цветов и наведался к девушке ночью. Однако что-то пошло не так. Вторая поездка обернулась "избиением" лифта.
Под горячую руку мужчины попали двери лифта и камера наблюдения. Можно предположить, что данный персонаж пришел к возлюбленной в нетрезвом виде, а та не приняла его.
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