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Назван самый известный казах за границей

Назван самый известный казах за границей

Автор:
10 сентября 2023 06:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Казахстан   Юмор   знаменитости   сарказм   шутка   
1462
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1

И это не Тимур Бекмамбетов, как вы могли подумать.

Видео может и баян, но очень смешное. Девушку попросили назвать самого известного казаха за границей, ответ просто впечатляющий.


Хорошего воскресенья, друзья!

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Метки: Видео   Девушка   Казахстан   Юмор   знаменитости   сарказм   шутка   
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15  комментариев
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101
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Это, чистейшей воды, стёб, ребята. Видно же.
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354
Александр Поляков 15 минут назад
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8k
sedoisever 17 минут назад
Блин. Я думал, он якут. Буду знать теперь.
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207
Patiot 24 минуты назад
Дура тупая. Майкл Джексон умер давно.
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207
Patiot sedoisever 4 минуты назад
Конечно могу.
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35k
АнтонПолднев Полчаса назад
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207
Patiot АнтонПолднев 24 минуты назад
У него папа казах, а мама украинка.
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1k
naf-naf 45 минут назад
Я всегда знал, что с ним что то не так
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20
Дашка Комиссарова 45 минут назад
Вы не смейтесь, а для интереса почитайте в интернете их учебники истории и географии и учебники украины. Там ясно сказано, что от них не только все люди произошли, но они планету создали и солнышко разожгли
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1k
Шершень 47 минут назад
Казахстанец и казах - одно и тоже?
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