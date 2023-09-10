Назван самый известный казах за границей

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И это не Тимур Бекмамбетов, как вы могли подумать.
Видео может и баян, но очень смешное. Девушку попросили назвать самого известного казаха за границей, ответ просто впечатляющий.
Да мы в этом даже не сомневались!
Хорошего воскресенья, друзья!
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А можешь назвать самого известного российского поэта?