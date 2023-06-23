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Муж-пранкер — горе в семье

Муж-пранкер — горе в семье

Автор:
23 июня 2023 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Видео   Прикол   Реакция   Юмор   шутка   
2417
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Мужчина решил подшутить над своей второй половинкой, желавшей приготовить еду на газовой плите. Для этого он вооружился воздушным шариком, а затем спрятал его под стол.

Вот и ешь теперь сырую картошку.

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Метки: prank   Видео   Прикол   Реакция   Юмор   шутка   
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12  комментариев
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3k
vfrcbvec Час назад
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4k
Феликс Дзержинский 2 минуты назад
Видео не смотрел, чтобы своим просмотром, просмотры не увеличивать. Мне и так ясно, видео }{уйня знатная.
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16k
Сергей 4 минуты назад
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16k
Элитный тигр 5 минут назад
А ведь начало обрезать, и можно в суд подавать, что типа жена его каждый день сковородкой избивает.
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9k
Гомерчик 21 минуту назад
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182
twincam 21 минуту назад
Надо чтобы на сковородке было маслице подсолнечное разогретое, и этому шутнику на еб...ник накинуть.
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2
Tim 24 минуты назад
Быстро скорая приехала ?
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29k
Aqueronte 39 минут назад
А в этом что-то есть.
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46k
Максим Т. Час назад
Долбо...б.
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10k
SSD Час назад
Не законченно как то. Осталось не ясно, достигла ли сковорода цели)
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9k
МихА Час назад
Вот всегда бы так
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