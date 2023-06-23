Муж-пранкер — горе в семье

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Мужчина решил подшутить над своей второй половинкой, желавшей приготовить еду на газовой плите. Для этого он вооружился воздушным шариком, а затем спрятал его под стол.
Вот и ешь теперь сырую картошку.
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