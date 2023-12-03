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Каверзный вопрос по географии

Каверзный вопрос по географии

Автор:
03 декабря 2023 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   США   Юмор   география   знания   сарказм   шутка   
1220
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Американцы и география - это отдельная тема.

В этот раз двух девушек попросили назвать 5 стран, названия которых начинаются на букву М. Ответы были просто шикарными.

- Как у вас с географией?
- Все хорошо у нас с географией, я, вообще-то, учительница географии.
- О, клево! Назовите мне, пожалуйста, 5 стран, названия которых начинаются с буквы М.
- Москва.
- Марс.
- Малайзия.
- Шикарно.
- Мадрид.
- Великолепно. И последняя?
- Меркурий.
- Меркурий? Офигенно! Твои ученики небось всех рвут.
- Так и есть.


Конечно, не исключено, что это все вранье и постановка, но после того, как студенты отвечали на вопросы по математике, начинаешь задумываться, а может это и не постановка.


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Метки: Видео   США   Юмор   география   знания   сарказм   шутка   
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19  комментариев
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17k
Мистер Фикс 56 минут назад
А зачем им думать?
За них думает Байден. Кстати, он еще не сказал, что Марс это страна?
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655
FreelancerND 6 минут назад
Я уже давно работаю в ИТ, так вот, в России таких же втдосов можно расписать на пять лет вперёд.
Если кто-то думает что это только у американцев так все печально с образованием, то он сиииильно ошибается.
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11k
Dabus 7 минут назад
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14k
Евгений 18 минут назад
Извиняюсь, а зачем здесь видео? Кто-то его смотрел?
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31k
Владимир 22 минуты назад
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Уже второй раз пишу, как говорится, но и у нас куча видео наших, родных, учеников, студентов, которые такую дичь несут, что никаких америкосов не надо. Любой желающий может найти на известных видео ресурсах подобные тупые ответы.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Lexx 37 минут назад
У них Москва на первом месте! Не Массачусетс какой нибудь.)))
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1k
Звёздный странник 44 минуты назад
Если честно, то вспомнил только Мозамбик, Монголию, Молдавию, Мексику и Мадагаскар. А этих стран куда больше:
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Категория:Государства_по_алфавиту&from=Мhttps://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Категория:Государства_по_алфавиту&from=М

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1k
Звёздный странник 51 минуту назад
Ну, всё! Еду за границу получать образование!
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10k
Гомерчик 54 минуты назад
ну, смех смехом, а я тоже попробовал и смог вспомнить только Мексику...
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5k
Горожанин 54 минуты назад
Это Запад, детка.
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