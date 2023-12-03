Каверзный вопрос по географии

- Как у вас с географией?

- Все хорошо у нас с географией, я, вообще-то, учительница географии.

- О, клево! Назовите мне, пожалуйста, 5 стран, названия которых начинаются с буквы М.

- Москва.

- Марс.

- Малайзия.

- Шикарно.

- Мадрид.

- Великолепно. И последняя?

- Меркурий.

- Меркурий? Офигенно! Твои ученики небось всех рвут.

- Так и есть.

Конечно, не исключено, что это все вранье и постановка, но после того, как студенты отвечали на вопросы по математике, начинаешь задумываться, а может это и не постановка.