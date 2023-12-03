Каверзный вопрос по географии

Американцы и география - это отдельная тема.
В этот раз двух девушек попросили назвать 5 стран, названия которых начинаются на букву М. Ответы были просто шикарными.
- Как у вас с географией?
- Все хорошо у нас с географией, я, вообще-то, учительница географии.
- О, клево! Назовите мне, пожалуйста, 5 стран, названия которых начинаются с буквы М.
- Москва.
- Марс.
- Малайзия.
- Шикарно.
- Мадрид.
- Великолепно. И последняя?
- Меркурий.
- Меркурий? Офигенно! Твои ученики небось всех рвут.
- Так и есть.
Конечно, не исключено, что это все вранье и постановка, но после того, как студенты отвечали на вопросы по математике, начинаешь задумываться, а может это и не постановка.
Источник:
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За них думает Байден. Кстати, он еще не сказал, что Марс это страна?
Если кто-то думает что это только у американцев так все печально с образованием, то он сиииильно ошибается.
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