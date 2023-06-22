Парень прошёл проверку на лучшего друга

1110
1
1
Девушка в присутствии своего молодого человека позвонила его лучшему другу. Шутница решила узнать у него, где сейчас находится её парень.
Проверка пройдена. Осталось поработать над голосом.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
---
Разница между мужской дружбой и женской:
Мужик спит на диване, а жена звонит его другу и спрашивает: "Мой у тебя?" Он отвечает, что мол да, мы тут немного прибухнули и он вон там на диване спит.
Такая же ситуация, только женщина спит на диване, а муж звонит подруге. В ответ: "А я тебе говорила, не женись на этой б@яди!"
Надоело уже