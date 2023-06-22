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Парень прошёл проверку на лучшего друга

Парень прошёл проверку на лучшего друга

Автор:
22 июня 2023 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   друг   розыгрыш   
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Девушка в присутствии своего молодого человека позвонила его лучшему другу. Шутница решила узнать у него, где сейчас находится её парень.

Проверка пройдена. Осталось поработать над голосом.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   друг   розыгрыш   
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2  комментария
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15k
ss Полчаса назад
Анекдот:
---
Разница между мужской дружбой и женской:
Мужик спит на диване, а жена звонит его другу и спрашивает: "Мой у тебя?" Он отвечает, что мол да, мы тут немного прибухнули и он вон там на диване спит.
Такая же ситуация, только женщина спит на диване, а муж звонит подруге. В ответ: "А я тебе говорила, не женись на этой б@яди!"
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Тиктокерская постанова.
Надоело уже
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Dobriy drug

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