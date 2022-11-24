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Автолюбитель не смог удержаться от соблазна

Автолюбитель не смог удержаться от соблазна

Автор:
24 ноября 2022 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   ремень безопасности   шутка   
1367
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Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины. Поэтому без шалостей и приколов никуда. Парень подшутил над своей знакомой, когда она открыла дверь и высунулась из автомобиля.
Сделал гадость - сердцу радость.

Источник:

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   ремень безопасности   шутка   
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12  комментариев
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2k
Оксид Бетона Час назад
Я бы за попец ухватился!
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1k
АНДРЕЙ 2 минуты назад
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3k
sers 17 минут назад
Дебил с тупой выходкой- пендостанский юмор.
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169
blum1963 40 минут назад
Ну теперь, паря, беги.....
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28k
Владимир 53 минуты назад
По моему она блевать выпала.
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3
Охотник на ежей Час назад
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8k
Борис Карабанов Час назад
Постанова. Тупая постанова.
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1k
Шурман 2 часа назад
Идиот , такой красивый шизда , а вдруг убилась бы ?:)
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28k
Levyathan 2 часа назад
При таком падении из машины, можно сломать кисть или ключицу или лицом об асфальт приложиться. Но этому дегенерату ролик снять важнее.
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12k
Александр 2 часа назад
Вспомнилось:
- Для чего женщина чуть умнее лошади?
- Чтобы когда пол моет - из ведра не хлебала.
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5k
salim777 2 часа назад
Я бы тоже так сделал :)))
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6k
rutt 2 часа назад
Ну тупые.
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