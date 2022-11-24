Автолюбитель не смог удержаться от соблазна

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Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины. Поэтому без шалостей и приколов никуда. Парень подшутил над своей знакомой, когда она открыла дверь и высунулась из автомобиля.
Сделал гадость - сердцу радость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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