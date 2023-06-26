Химику больше не наливать

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Любительница химии решила немного расслабиться и выпить с подругой. После некоторого количества алкоголя она захотела поделиться со знакомой знаниями.
Раствор коварен
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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