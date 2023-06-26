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Химику больше не наливать

Химику больше не наливать

Автор:
26 июня 2023 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   водород   химик   химия   
957
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Любительница химии решила немного расслабиться и выпить с подругой. После некоторого количества алкоголя она захотела поделиться со знакомой знаниями.

Раствор коварен

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   водород   химик   химия   
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8  комментариев
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2k
Alex 46 минут назад
Химичка!
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4k
Двестиграмм 5 минут назад
девушка с домашней внешностью ругается как девушка с уличной внешностью
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2k
RaiJu 12 минут назад
Умную девушку не только приятно, но и интересно
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30k
Юрий 17 минут назад
Не видно маленькое пламя, а большое видно...
(200 000 м3 водорода)
Гинденбург не даст соврать.
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3k
Наталья 21 минуту назад
плохая у тебя подруга, девочка. выставила на посмешище перед народом, фу ей.
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
И что? Я, как окунусь в синюю вечность, на любые темы могу разговаривать, кроме политики. Причем, я очень крупный спец по всем этим темам!
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9k
Regerald 36 минут назад
Хорошая девушка, есть хоть о чём с ней поговорить.
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15k
Андрей Донченко 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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