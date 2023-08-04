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Девушка надела несколько спасательных жилетов и прыгнула в воду

Девушка надела несколько спасательных жилетов и прыгнула в воду

Автор:
04 августа 2023 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   жилет   развлечение   спасательный жилет   
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Шутница решила показать, что будет, если надеть на себя большое количество спасательных жилетов, а затем прыгнуть в воду.

Подруга девушки запечатлела её прыжки с жилетами в воду. Барышня умеет развлекаться.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   жилет   развлечение   спасательный жилет   
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10  комментариев
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76
Rozario 2 часа назад
на всякий случай, полезная инфа, надеюсь никому никогда не пригодится:
если вы в спас.жилете прыгаете в воду даже с небольшой высоты: то схватите руками жилет с лицевой стороны и оттягивайте его с силой вниз при вхождении в воду:
это убережет вас от выбитых зубов, вывихнутых челюстей и сломаных шейных позвонков.
А некоторые умудряются и шею сломать, и жилет потерять при вхождении в воду.
Удачи !
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34k
АнтонПолднев 6 минут назад
Перепись идиотов продолжается.
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7k
Станислав 36 минут назад
Чем бы дитя не тешилось )))
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2k
Duke_kir 37 минут назад
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1k
Карл Карл 41 минуту назад
барышня работает на лодочной станции!
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3k
Walther Час назад
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14k
GROMOZEKA Час назад
И при этом орут, что «нечего надеть»
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3k
дед Сергей 2 часа назад
а зачем она это делала?
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