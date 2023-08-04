Девушка надела несколько спасательных жилетов и прыгнула в воду

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Шутница решила показать, что будет, если надеть на себя большое количество спасательных жилетов, а затем прыгнуть в воду.
Подруга девушки запечатлела её прыжки с жилетами в воду. Барышня умеет развлекаться.
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если вы в спас.жилете прыгаете в воду даже с небольшой высоты: то схватите руками жилет с лицевой стороны и оттягивайте его с силой вниз при вхождении в воду:
это убережет вас от выбитых зубов, вывихнутых челюстей и сломаных шейных позвонков.
А некоторые умудряются и шею сломать, и жилет потерять при вхождении в воду.
Удачи !