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Рабочий способ примирения

Рабочий способ примирения

Автор:
28 июня 2023 13:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Юмор   добро   парень   позитив   примирение   
3802
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Быстрый и рабочий способ примирения со своей второй половинкой после ссоры.

Вот и помирились

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Метки: Видео   Девушка   Юмор   добро   парень   позитив   примирение   
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18  комментариев
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10k
SSD 2 часа назад
Мило)
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30k
Юрий 16 минут назад
Причину для ссоры супруги не нашли, поэтому дрались молча.
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1k
Igor Grishaev 18 минут назад
А я думал - просто французский поцелуй
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59k
Александр 18 минут назад
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413
Дро4ер Полоумный 44 минуты назад
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1k
Kra 47 минут назад
Не, ну это еще любовь между ними присутствует...
А когда "Ля мур пердю", то еще хуже будет
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6k
yahaomsk Час назад
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2k
Fiverknot Час назад
Девочка смешная, такие взгляды забавные кидает)
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8k
Дмитрий Час назад
Она и после первого раза уже вроде была не против.))))
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10k
MUZSER Час назад
Целую неделю супруги не разговаривали.
Целую неделю они безмолвно страдали.
Но такое молчание угнетающе действовало на самого Ихалайнена.
И он стал подумывать, как бы ему начать разговор с Анной-Лизой.
Два дня он обдумывал начало того разговора, а на третий день он наконец собрался с духом.
И все-таки поймал Юсси Ватанен поросенка в Йокки.
О, он таки поймал поросенка, да?
Поймал поросенка и женился на вдове покойного Макканена.
Ну? На Кайсе Кархутар? - На ней.(с)
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Йух просто на неё положить с её обидами и наслаждаться тишиной.
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Премлемо.
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1k
TroyDaGood 2 часа назад
Это работает при лёгенькой ссоре,где можно шуткой всё починить.
Я так сам иногда свою раскачиваю,но эффекто обратный
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