Рабочий способ примирения

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А когда "Ля мур пердю", то еще хуже будет
Целую неделю они безмолвно страдали.
Но такое молчание угнетающе действовало на самого Ихалайнена.
И он стал подумывать, как бы ему начать разговор с Анной-Лизой.
Два дня он обдумывал начало того разговора, а на третий день он наконец собрался с духом.
И все-таки поймал Юсси Ватанен поросенка в Йокки.
О, он таки поймал поросенка, да?
Поймал поросенка и женился на вдове покойного Макканена.
Ну? На Кайсе Кархутар? - На ней.(с)
Я так сам иногда свою раскачиваю,но эффекто обратный