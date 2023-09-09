Солист Little Big Прусикин назвал главный минус жизни за рубежом

Прошло уже немало времени и поуехавшая "элитка", потратив свои сбережения, начала тосковать по родине. Не так давно вещал из Риги с грустным лицом экс-актер Смольянинов. Глядя в пустоту, задавался вопросом, дескать, как же так, на Родине все хорошо, а он во всем этом не участвует.

Теперь Прусикин, некогда популярный музыкант, осознал бренность бытия, ненужность себя и впал в депрессию эмигранта.