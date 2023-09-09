Солист Little Big Прусикин назвал главный минус жизни за рубежом

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Внезапно оказалось, что эмиграция и туризм это не одно и то же.
Прошло уже немало времени и поуехавшая "элитка", потратив свои сбережения, начала тосковать по родине. Не так давно вещал из Риги с грустным лицом экс-актер Смольянинов. Глядя в пустоту, задавался вопросом, дескать, как же так, на Родине все хорошо, а он во всем этом не участвует.
Теперь Прусикин, некогда популярный музыкант, осознал бренность бытия, ненужность себя и впал в депрессию эмигранта.
Ну что же, за что боролись с тем и живите. Главное, чтобы обратно не пытались вернуться.
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Метки: Little Big Видео Прусикин звезды шоу бизнес эмиграция
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Пост не читал и не смотрел, но минус поставил - задолбали!
всем плевать на него
Это сбежавшие навальнята? Или попсовики?