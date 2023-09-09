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Солист Little Big Прусикин назвал главный минус жизни за рубежом

Солист Little Big Прусикин назвал главный минус жизни за рубежом

Автор:
09 сентября 2023 10:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   Видео   Прусикин   звезды   шоу бизнес   эмиграция   
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Внезапно оказалось, что эмиграция и туризм это не одно и то же.

 Прошло уже немало времени и поуехавшая "элитка", потратив свои сбережения, начала тосковать по родине. Не так давно вещал из Риги с грустным лицом экс-актер Смольянинов. Глядя в пустоту, задавался вопросом, дескать, как же так, на Родине все хорошо, а он во всем этом не участвует.


Теперь Прусикин, некогда популярный музыкант, осознал бренность бытия, ненужность себя и впал в депрессию эмигранта.


Ну что же, за что боролись с тем и живите. Главное, чтобы обратно не пытались вернуться.

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Метки: Little Big   Видео   Прусикин   звезды   шоу бизнес   эмиграция   
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30  комментариев
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3k
* You All 2 часа назад
кстати,нахрена вообще постить про этих существ что-то? на кой напоминать про них? пора забвению придать
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1k
Rom 2 минуты назад
Ну пусть ждут теперь, когда отпустит.....
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173
FreelancerND 5 минут назад
Пошел он [мат] своей подружки, "музыкант" билять. А на деле дегенерат и плагиатор.
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2k
jnkbxybr 11 минут назад
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10k
Пётр 20 минут назад
Админы...сделайте Чистилище 2.0 всё что я узнаю про этих людей, я узнаю против своей воли...
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296
19 augusti 24 минуты назад
Может хватит уже про всех этих уехавших.
Пост не читал и не смотрел, но минус поставил - задолбали!
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2k
qwer Полчаса назад
Вот зачем писать про это говно? Это же говно во всём, и в музыке, и как человек.
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219
Eric Cartman Полчаса назад
Паноптикум блевотных выпердышей. Забавно даже наблюдать за их вознёй и терзаниями. Приколько представлять какие видео про них будут через год, через 2. Через 3 уже наверное будет какой-нибудь видос с Кенсингтона, а там Прусикин без зубов фентанилом жахается
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1k
pka2004 36 минут назад
Пускай сосут новым хозяевам. Мы без них отлично живем!
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1k
олег 37 минут назад
клуб творческих самоубийц.
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7k
Progressor 38 минут назад
Нет уж, умерли, так умерли! Земля вам стекловатой, иуды.
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6k
yahaomsk 43 минуты назад
потерпите уже эти волны, до пяти лет не так много осталось , только @лять назад не возвращайтесь...
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498
Stekr 46 минут назад
Хватит гоблинов постить.
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9k
uehl 46 минут назад
Да он пока в России был, уже хотелось ему иплет разбить. Мерзкий тип.
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2k
SmartCat101 48 минут назад
хватит пиарить этого педика!!!
всем плевать на него
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1k
grigorenko vladislav 48 минут назад
"...вОлнами, вОлнами ... где-то после четырёх отпускает... но до пяти..." - алё! наркологи есть? это лечится или усыплять сразу?
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3k
Anners 58 минут назад
Какие-то неприятные хари. Мужик не моется никогда. Баба пытается принять умный вид,и изрыгает чепуху. Собеседники выглядят как вивисекторы-садисты.
Это сбежавшие навальнята? Или попсовики?
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188
OLEG 58 минут назад
Главный минус это ОТСУТСТВИЕ мозгов у данного индивида
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13k
кира Час назад
Друг к другу на концерты ходят, друг у друга интервью берут... Осталось начать друг другу деньги платить и жизнь наладится
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12k
Кот Бегемот Час назад
Думал, что за кордоном за тявканье на СВО и кривлянье типа в "творчестве" приласкают? Время солженициных уже давно – "всё", сейчас там таких там перебор. ...Не угадал! Здравствуй забвение и панель (по профилю)
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553
София 2 часа назад
Блохер Милохин вернулся, скоро остальные будут проситься обратно.
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