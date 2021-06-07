"Говно в ваших головах": Лидер группы Little Big про русских русофобов

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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин заявил, что самые яростные русофобы - это сами русские. Музыкант высказался о россиянах и их ненависти к российским исполнителям и напомнил о недавнем гноблении певицы Манижи за ее песню Russian Woman.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Однако, ведь многое из вышеназванного и вправду не шоколад!
Многое же делается на отъе...сь и сикось накось.
90% современной эстрады, это полное ГОВНО. Ни слуха, ни голоса. Ни такта. Благо им помогает компьютерная обработка.
По второй - категорически не согласен.
Манижа - говно и песня у неё - лютый кал!
Лилт Биг, это кал для калоедов.
Ну как бы тут даже доказывать ничего не надо, так и есть.
А то, что эта мандижа нерусская феминистка, поющая про тяжелую жизнь русских женщин? Это нормально?
А если бы бузова спела на евровидении про тяжелую жизнь таджикских женщин? 100% таджики вышли бы с погромами и обвинили русских в фашизме!
Гавно не всегда в головах, оно частенько и вокруг нас.
Просто большинство уже привыкло в нем жить и им трудно самим себе признаться в этом.
Вот только он понимал ради чего использует порокив отличие от вас, и делал свое дело не в качестве "проекта".
Вообще ирония происходящего потрясающа, ведь представитель определенной группы людей поливает грязью эту самую группу, обвиняя ее в том, что она необоснованно поливает грязью других - так эпично измазать свои же штаны не получится даже если сильно захотеть.
В конечном счете это попросту глупость.
Человек не видит разницы между ненавистью и неприязнью (хейтом) и страхом (фобией), человек не понимает, что делает ровно то, в чем обвиняет других, челвоек считает свое творчество каким-то особо заслуживающим похвалы, хотя таковым творчество сделает время и много позже.
Ну а кому очень интересно, тот всегда может узреть "великие" моменты творчества автора ролика в таких "великолепных" вещах как "шоу Гаффи Гафа" или "полицейских буднях".
А вот всякие Манижки, литл биги, которые на родном языке даже названия себе придумать не могут угнетённые прямо... .а может просто петь не умеете и поёте говно, что бы хайпануть и бабла срубить. Люди которые реально занимаются искусством, и отношение к себе нормальное имеют, а ублюдки вроде этого усатого дрища... а ладно... грустно всё с нашей эстрадой...
этот чувак просто не знает других языков, он бы нашёл тоже самое на любом языке в любой стране . Ну конечно фишки с их системой кармы это вообще что-то))) можно просто кому-то пожелать здоровья успехов и получить десятки дизлайков А сейчас когда начинаются школьные каникулы количество этих "людей" просто в геометрической прогрессии вырастет так и ну их их на *уй !