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"Говно в ваших головах": Лидер группы Little Big про русских русофобов

"Говно в ваших головах": Лидер группы Little Big про русских русофобов (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: little big   Илья Прусикин   видео   знаменитости   мнение   русофобия   шоу бизнес   
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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин заявил, что самые яростные русофобы - это сами русские. Музыкант высказался о россиянах и их ненависти к российским исполнителям и напомнил о недавнем гноблении певицы Манижи за ее песню Russian Woman.

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Метки: little big   Илья Прусикин   видео   знаменитости   мнение   русофобия   шоу бизнес   
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83  комментария
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8k
costa 5 часов назад
Есть такое дело. И вакцина говно, и русские машины говно, дороги, архитектура, кино, футбол.
Однако, ведь многое из вышеназванного и вправду не шоколад!
Многое же делается на отъе...сь и сикось накось.
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6k
Trenzel2003 17 минут назад
А само то, давно в зеркало смотрело, чудо-юдо поющее на иностранном языке!
90% современной эстрады, это полное ГОВНО. Ни слуха, ни голоса. Ни такта. Благо им помогает компьютерная обработка.
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629
Электроник Полчаса назад
По первой части соглашусь.
По второй - категорически не согласен.
Манижа - говно и песня у неё - лютый кал!
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2k
Sergiy Rambus Полчаса назад
Ещё один шут балаганный протявкал. А народ потянулся обсуждать. Что обсуждать? Певца ртом?
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5k
Pravednik84 44 минуты назад
Нет у меня ненависти к нашим исполнителям. Более того, есть у нас в стране множество талантливых групп самых разных стилей и где то около трети песен я слушаю от отечественных исполнителей. Ну а чтобы ненавидеть - надо знать, я вот знаю что в теории должен ненавидеть Киркорова и прочую братию голубого огонька, но мои вкусы не совпадают с голубым огоньком, так что огонёк не включаю и эту братию я не вижу и не слышу, она мне не мешает... Ну и как я могу их ненавидеть?
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9k
Sergey 56 минут назад
Судя по мату, интеллектом Илья не блещет. И дебил не может понять, что он дебил, потому что он дебил. С "творчеством" та же история.
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1k
Ян Баян 56 минут назад
Этот дегенерат что-то о любви рассказывает? С его говномузоном и говноклипами у него столько говна в черепной коробке, что мама не горюй.
Лилт Биг, это кал для калоедов.
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3k
Brataxe Час назад
Серебряков 2.0?
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4k
ron Час назад
Может, просто стыдно, что "это" выставляют за творчество русских? )))
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13k
Toxictofa Час назад
Манижа спела песню - гавно...
Ну как бы тут даже доказывать ничего не надо, так и есть.
А то, что эта мандижа нерусская феминистка, поющая про тяжелую жизнь русских женщин? Это нормально?
А если бы бузова спела на евровидении про тяжелую жизнь таджикских женщин? 100% таджики вышли бы с погромами и обвинили русских в фашизме!

Гавно не всегда в головах, оно частенько и вокруг нас.
Просто большинство уже привыкло в нем жить и им трудно самим себе признаться в этом.
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6k
Кружок Час назад
Но ведь Манижа то говно ...
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1k
Виктор 2 часа назад
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1k
Виктор 2 часа назад
Ещё один шут начал высказывать своё мнение ....
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516
Леший 2 часа назад
Эта группа вообще говно, таких на кол садить надо. Уровень пед@ерастов! И вот это туловище с говном в черепной коробке смотрят дети. Домысливайте сами.
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33
Vladimir Grachev 2 часа назад
Касаемо "дерьма в головах", так это наш культурный феномен, и стесняться тут нечего, наоборот есть чем гордиться. Вся классическая литература у нас построена на борьбе с изъянами, но никто про Достоевского не говорит, что он - русофоб, быть может потому, что он таковым и не был?
Вот только он понимал ради чего использует порокив отличие от вас, и делал свое дело не в качестве "проекта".
Вообще ирония происходящего потрясающа, ведь представитель определенной группы людей поливает грязью эту самую группу, обвиняя ее в том, что она необоснованно поливает грязью других - так эпично измазать свои же штаны не получится даже если сильно захотеть.
В конечном счете это попросту глупость.
Человек не видит разницы между ненавистью и неприязнью (хейтом) и страхом (фобией), человек не понимает, что делает ровно то, в чем обвиняет других, челвоек считает свое творчество каким-то особо заслуживающим похвалы, хотя таковым творчество сделает время и много позже.
Ну а кому очень интересно, тот всегда может узреть "великие" моменты творчества автора ролика в таких "великолепных" вещах как "шоу Гаффи Гафа" или "полицейских буднях".
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2k
Жиллиман 2 часа назад
Странно, вот в адрес Хворостовского, я гнобежа не слышал, ни от русских ни от других...
А вот всякие Манижки, литл биги, которые на родном языке даже названия себе придумать не могут угнетённые прямо... .а может просто петь не умеете и поёте говно, что бы хайпануть и бабла срубить. Люди которые реально занимаются искусством, и отношение к себе нормальное имеют, а ублюдки вроде этого усатого дрища... а ладно... грустно всё с нашей эстрадой...
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0
Олена 2 часа назад
И все побежали смотреть что это за песня "Everyday I'm drinking" накручивая просмотры.
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1k
vit34 2 часа назад
Пропиариться решил.И кто этому чудаку на буву "М" прислушивается.
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3k
Мих 2 часа назад
"Певица Манижа", тут надо либо одно слово убрать, либо другое. Вместе они использоваться не могут.
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5k
Искандер 2 часа назад
Какая мерзкая рожа!
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−42
vova old 2 часа назад
по-моему дело не в национальности А в особом сорте людей который сидит Всё время в интернете
этот чувак просто не знает других языков, он бы нашёл тоже самое на любом языке в любой стране . Ну конечно фишки с их системой кармы это вообще что-то))) можно просто кому-то пожелать здоровья успехов и получить десятки дизлайков А сейчас когда начинаются школьные каникулы количество этих "людей" просто в геометрической прогрессии вырастет так и ну их их на *уй !
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