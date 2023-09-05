«А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине

Давайте мы уберем те картины, где снимался Смольянинов? Нет. Выкиньте их фамилии и всё. Потому что картины – хорошие. Я считаю, «9 рота» - это хорошая картина. Смольянинов снимался? Да и пусть он там гундит. Посмотрите, как он обмельчал. Что он там такое вытворяет. Ну бог с ним. Они все будут тосковать. Они там никому не нужны. Куда им деваться. Я знаю, как многие сюда возвращаются, потому что проели свои денежки. Я знаю этих людей. Я говорю, ну и что ты будешь делать дальше? Дурак был. Или дура была. Ну посмотрим. Давай, потихонечку ищи возможность трудиться и отвечать за свои поступки.