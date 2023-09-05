FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7947 постов • 886 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине

«А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине

Автор:
05 сентября 2023 18:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   США   артур смольянинов   интервью   латвия   светлана дружинина   эмиграция   
1874
6
4

Хотя ещё недавно говорил совсем другое.

Об Артуре Смольянинове* узнали после фильма «9 рота».

Он «выстрелил» и набрал неплохую популярность - позже снялся во множестве фильмов и сериалов. За несколько лет Артур стал высокооплачиваемым актёром и желанным гостем на ТВ.

В прошлом году он оставил в России бывшую жену с детьми и уехал сначала в США, а потом в Латвию. И начал покорять местную сцену:

Попутно дал интервью:

За это на него в России завели уголовное дело, внесли в список террористов и экстремистов и признали иноагентом. Позже Смольянинов** извинился и сказал:

Возможно, я был чрезмерно эмоционален. Надо было другие формулировки подбирать.

Однако не унывал и собирался ездить с гастролями как музыкант. Но билеты на его выступления продавались слабо. Впрочем, и в России он полных залов не собирал.

И вот, спустя год с небольшим после отъезда, Смольянинов дал новое интервью и рассказал о коллегах, оставшихся в России:

Я просто не понимаю, у меня в голове не сходится. Я смотрю, они там. Концерт, у них всё хорошо. А я здесь… а почему я здесь? Я просто не понимаю, мне просто очень-очень грустно…

Тем не менее, актёр собирается и дальше жить в Латвии и продвигать себя как «свободного художника».

Ну а ранее о Смольянинове высказалась известная актриса и режиссёр Светлана Дружинина:

Давайте мы уберем те картины, где снимался Смольянинов? Нет. Выкиньте их фамилии и всё. Потому что картины – хорошие. Я считаю, «9 рота» - это хорошая картина. Смольянинов снимался? Да и пусть он там гундит. Посмотрите, как он обмельчал. Что он там такое вытворяет. Ну бог с ним. Они все будут тосковать. Они там никому не нужны. Куда им деваться. Я знаю, как многие сюда возвращаются, потому что проели свои денежки. Я знаю этих людей. Я говорю, ну и что ты будешь делать дальше? Дурак был. Или дура была. Ну посмотрим. Давай, потихонечку ищи возможность трудиться и отвечать за свои поступки.

*Минюст РФ включил Артура Смольянинова в список физлиц-иноагентов.

**Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в официальный список террористов и экстремистов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   США   артур смольянинов   интервью   латвия   светлана дружинина   эмиграция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Опаньки Час назад
Знакомый рассказывал, что чтобы получить ВНЖ Латвии нужно выучить язык и пройти анкетирование. В анкетировании нужно под запись ответить на вопросы типа чей Крым, поддерживаете или нет СОВ и еще много подобных вопросов очень четко сформулированных ...

Так что если эта мразота там живет и получила ВНЖ, то ... лишь бы не вернулась даже если будет сильно скучать по своему парню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 8 секунд назад
Предатели даже в Прибалтике не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 9 минут назад
вот и у меня вопрос ПОЧЕМУ РЕКЛАМА ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ ЗДЕСЬ ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Axel 9 минут назад
Подружите его с Паниным). Возможно будут жить долго и счастливо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 13 минут назад
А ведь в сущности ничего удивительного. У Смольянинова на лице отражено - фетальный синдром. Как таких дебилов в культуру и кино берут - загадка, но тенденция, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн 19 минут назад
Ну не питарасина он после этого? Хотел на Русофобии хайпонуть? Ну сдохни теперь, мутило!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Majul 19 минут назад
Зачем это говно здесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 20 минут назад
Вообще-то он преступник, на военные преступления нет срока давности. Так что дорога в РФ ему "заказана". Ну и дебил, к тому же. Завтра он скажет, что пойдёт воевать за кого-нибудь против Латвии. Я бы на месте латышей его уже сейчас посадил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Полчаса назад
сидит в чухне артур и он какой-то грустный,
видать сегодня снова х_й сосал невкусный

-----------
чмо дырявое! ему вообще стоит забыть про Россию, потому как дорога сюда ему заказана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин 37 минут назад
Гандон, причем дырявый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
AzuveR 41 минуту назад
" А я здесь… а почему я здесь? Я просто не понимаю, мне просто очень-очень грустно…"
Там ты,потому что ты п.идор,который предал свою страну. Грусти дальше утырок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 51 минуту назад
Смолянинов не просто баран, он сознательный и деятельный предатель Родины. Над таким только реальный суд - пусть и заочный, и реальное лишение свободы - пусть и отложенное. Время придёт. Предатель должен сидеть в тюрьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Что, вонючка, деньги кончились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
Татьяна Юсова 53 минуты назад
Кто я? Где я? Почему штаны мокрые…?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Максим Т. Час назад
Ага, их сейчас массово лишают ВНЖ и пинком гонят из шпротии. Вот разнылся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр Час назад
Некоторые ассоциируют актёров и их роли, если роль положительная, то и как человек хороший. Этот поц и многие другие доказал что это не так. Пусть сидит там и сосёт бибу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димка Смола/67 Час назад
Ну вот что за ИДиОТЫ !? Ну езжай ты молча, получай там хоть под хвоста, всем по куй!!! Нет, надо насрать как следюет всем в душу, показать какой ты уродец, на нет убить все проекты в которых ты участвовал и потом сидеть скулить как шавка...... НЕТ УЖ РЕБЯТА, ПЫЗДУЙТЕ КАК ВЫ ВОН !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
albedo Час назад
В России ВСЕГДА избыток паяцев.
Уехавшим всегда находится замена.
А вот вернуться, когда место уже занято- большая проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
А это вроде он хотел за хохлов воевать и убивать русских? Он сейчас очень нужен хохлам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юрьевич Час назад
Да пофиг где он снимался. Тем более, что 80%, а иногда и 99% игры актёра - это заслуга режиссёра. Есть, конечно, и были гениальные Актёры, которые сами делали свою роль и работали с режиссёром на равных или даже превосходили его. Но таких Актёров единицы и ни ахеджакова, ни этот смольянинов даже близко к ним не приближаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
noName Час назад
"Дурак был. Или дура была. Ну посмотрим. Давай, потихонечку ищи возможность трудиться и отвечать за свои поступки." - Как значит деньги кончились, то и страна/власть итп не такие уж плохие, тоска по Родине вдруг появилась. Пусть в жопу Артурчик идёт, может ещё и долбиться в неё начать, глядишь финансово поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238824



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия
В Госдуме задумались о защите мужчин от домашнего насилия
Набирающие популярность в сообществах
Полвека без Профессора (часть 2)
Полвека без Профессора (часть 2)
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Начался замес на праздник

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#в мире#животные#позитив#фильм#Китай#подборка#ограбление#машина#школа
#фото#Прикол#интересно#история#полиция#криминал#интересное#сарказм#маразм#негатив
#Юмор#США#кино#дети#забавно#улыбнуло#вор#удивительно#магазин#истории
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's «В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое «свободная страна» «В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое... «Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов»: актера Смольянинова жёстко раскритиковали за его антироссийскую позицию «Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в... Незавидная роль: Чулпан Хаматову назначили рупором антироссийской пропаганды в Прибалтике Незавидная роль: Чулпан Хаматову назначили рупором антироссийской пропаганды в Прибалтике В Калифорнии придумали, как бороться с магазинными воришками В Калифорнии придумали, как бороться с магазинными воришками

На что жалуетесь?

Вернуться