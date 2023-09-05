«А почему я здесь?«: уехавший в Латвию актёр Артур Смольянинов загрустил о родине

Хотя ещё недавно говорил совсем другое.
Об Артуре Смольянинове* узнали после фильма «9 рота».
Он «выстрелил» и набрал неплохую популярность - позже снялся во множестве фильмов и сериалов. За несколько лет Артур стал высокооплачиваемым актёром и желанным гостем на ТВ.
В прошлом году он оставил в России бывшую жену с детьми и уехал сначала в США, а потом в Латвию. И начал покорять местную сцену:
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Попутно дал интервью:
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Однако не унывал и собирался ездить с гастролями как музыкант. Но билеты на его выступления продавались слабо. Впрочем, и в России он полных залов не собирал.
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И вот, спустя год с небольшим после отъезда, Смольянинов дал новое интервью и рассказал о коллегах, оставшихся в России:
Я просто не понимаю, у меня в голове не сходится. Я смотрю, они там. Концерт, у них всё хорошо. А я здесь… а почему я здесь? Я просто не понимаю, мне просто очень-очень грустно…
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Тем не менее, актёр собирается и дальше жить в Латвии и продвигать себя как «свободного художника».
Давайте мы уберем те картины, где снимался Смольянинов? Нет. Выкиньте их фамилии и всё. Потому что картины – хорошие. Я считаю, «9 рота» - это хорошая картина. Смольянинов снимался? Да и пусть он там гундит. Посмотрите, как он обмельчал. Что он там такое вытворяет. Ну бог с ним. Они все будут тосковать. Они там никому не нужны. Куда им деваться. Я знаю, как многие сюда возвращаются, потому что проели свои денежки. Я знаю этих людей. Я говорю, ну и что ты будешь делать дальше? Дурак был. Или дура была. Ну посмотрим. Давай, потихонечку ищи возможность трудиться и отвечать за свои поступки.
*Минюст РФ включил Артура Смольянинова в список физлиц-иноагентов.
**Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в официальный список террористов и экстремистов.
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Так что если эта мразота там живет и получила ВНЖ, то ... лишь бы не вернулась даже если будет сильно скучать по своему парню
видать сегодня снова х_й сосал невкусный
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чмо дырявое! ему вообще стоит забыть про Россию, потому как дорога сюда ему заказана.
Там ты,потому что ты п.идор,который предал свою страну. Грусти дальше утырок.
И тут ты и начинаешь думать, а что я тут делаю... а почему я тут ... И ответ он знает, знает, что он там потому, что он просто Мудак. А все его поклонники остались тут, и они уже не поклонники его.
Мудак и дурак.
Уехавшим всегда находится замена.
А вот вернуться, когда место уже занято- большая проблема.