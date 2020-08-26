Как Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в бильярд играли

Несмотря на то, что знаменитый сериал «Друзья» закончился в 2004 году, 51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летняя Кортни Кокс остались хорошими подругами и часто встречаются для отдыха и общения. Недавно Кортни Кокс опубликовала в сети забавное видео их совместной игры в бильярд.

Дженнифер Энистон очень плохо играет в бильярд, но это не мешает ей оставаться милой.