Как Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в бильярд играли

Несмотря на то, что знаменитый сериал «Друзья» закончился в 2004 году, 51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летняя Кортни Кокс остались хорошими подругами и часто встречаются для отдыха и общения. Недавно Кортни Кокс опубликовала в сети забавное видео их совместной игры в бильярд.
Дженнифер Энистон очень плохо играет в бильярд, но это не мешает ей оставаться милой.
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