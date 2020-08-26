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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4068 постов • 593 подписчика подписаться
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Как Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в бильярд играли

Как Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в бильярд играли (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 12:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бильярд   видео   дженнифер энистон   звезды   знаменитости   интересно   кортни кокс   шоу бизнес   
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Несмотря на то, что знаменитый сериал «Друзья» закончился в 2004 году, 51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летняя Кортни Кокс остались хорошими подругами и часто встречаются для отдыха и общения. Недавно Кортни Кокс опубликовала в сети забавное видео их совместной игры в бильярд.

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Метки: бильярд   видео   дженнифер энистон   звезды   знаменитости   интересно   кортни кокс   шоу бизнес   
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5  комментариев
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32k
dima423 2 часа назад
бабульки уже конечно...) время немилосердно ни к кому
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341
Константин Минуту назад
блин, зачем я это посмотрел(
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81k
Феофан 12 минут назад
Я бы сказал "на бильярде".
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