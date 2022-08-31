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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6649 постов • 747 подписчиков подписаться
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"Мне здесь хорошо": Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о недвижимости за рубежом

"Мне здесь хорошо": Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о недвижимости за рубежом

Автор:
31 августа 2022 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   видео   дмитрий маликов   дом   звезды   знаменитости   недвижимость   
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В беседе с советским и российским певцом, композитором и продюсером Дмитрием Маликовым журналистка затронула тему его нового дома. Популярный исполнитель честно ответил, есть ли у него имущество и счета за рубежом.
Журналистка спросила, не за рубежом ли расположена новая недвижимость Дмитрия. Маликов опроверг эти слухи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   дмитрий маликов   дом   звезды   знаменитости   недвижимость   
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3  комментария
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14k
Голос Вселенной 40 минут назад
Постарел Дмитрий....
Вообще очень хороший пианист и композитор, а пел все время какую-то херню...
И реклама эта с ним уже достала...
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3k
SandMANn 37 минут назад
"Слишком небо было чистым,
Слишком лето было сладким,
А теперь в окно стучится
Осень желтою перчаткой".

Дмитрий Маликов - Вишневая смола
Источник: https://www.beesona.ru/songs/dmitriy_malikov/https://www.beesona.ru/songs/dmitriy_malikov/
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