"Мне здесь хорошо": Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о недвижимости за рубежом

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В беседе с советским и российским певцом, композитором и продюсером Дмитрием Маликовым журналистка затронула тему его нового дома. Популярный исполнитель честно ответил, есть ли у него имущество и счета за рубежом.
Журналистка спросила, не за рубежом ли расположена новая недвижимость Дмитрия. Маликов опроверг эти слухи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще очень хороший пианист и композитор, а пел все время какую-то херню...
И реклама эта с ним уже достала...
Слишком лето было сладким,
А теперь в окно стучится
Осень желтою перчаткой".
Дмитрий Маликов - Вишневая смола
Источник: https://www.beesona.ru/songs/dmitriy_malikov/https://www.beesona.ru/songs/dmitriy_malikov/