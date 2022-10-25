Сбой системы: у Кэти Перри заклинил глаз во время концерта

Один её глаз то и дело закрывался, а чтобы его открыть, девушке пришлось нажимать куда-то в область виска.



Пользователи сети гадают, что же случилось с певицей. Поклонники говорят про нервный тик или частичный паралич лица, а сторонники теорий заговора вспомнили о роботах и рептилоидах.