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Сбой системы: у Кэти Перри заклинил глаз во время концерта

Сбой системы: у Кэти Перри заклинил глаз во время концерта

Автор:
25 октября 2022 11:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Кэти Перри   в мире   видео   глаз   звёзды   знаменитости   певица   
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Певица Кэти Перри удивила поклонников на своём последнем концерте. После одной из песен её глаз начал самопроизвольно закрываться.
Один её глаз то и дело закрывался, а чтобы его открыть, девушке пришлось нажимать куда-то в область виска.

Пользователи сети гадают, что же случилось с певицей. Поклонники говорят про нервный тик или частичный паралич лица, а сторонники теорий заговора вспомнили о роботах и рептилоидах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Кэти Перри   в мире   видео   глаз   звёзды   знаменитости   певица   
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25  комментариев
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2k
SHAGREEN 47 минут назад
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12k
Alex 4 минуты назад
Загуглил: Однако некоторых насторожило поведение исполнительницы, им это напомнило симптомы серьезной болезни Джастина Бибера. «Почему все смеются? У нее с нервами что-то»; «Это страшно, неважно, по какой причине», обеспокоены некоторые.

Певец страдает синдромом Рамсея Ханта, который может обернуться для него инсультом. «Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамсея Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние», говорил о недуге Джастин.
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10k
DumDum 7 минут назад
33-летняя певица Кэти Перри несколько раз меняла свое мнение о России. Однажды она заявила, что не поедет в нашу страну «ни под каким предлогом». Позже, в 2009 году, она все-таки приехала в Москву, где извинилась за свои «ложные представления». Однако спустя еще три года Кэти побывала в качестве гостя на шоу Джимми Киммела, где ей предложили раскрутить глобус, чтобы выбрать страну для следующего путешествия. Девушка сначала попробовала отшутиться, но ведущий настаивал. Тогда она согласилась со словами: «Боже, пожалуйста, только не Россия».
Источник: https://zelv.ru/shou-biznes/88491-7-mirovyh-znamenitostey-kotorye-terpet-ne-mogut-rossiyu.htmlhttps://zelv.ru/shou-biznes/88491-7-mirovyh-znamenitostey-kotorye-terpet-ne-mogut-rossiyu.html
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95
gh0st 9 минут назад
Киборги. Оди заполонили планету. Оди. Киборги
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21k
BiZ 10 минут назад
магний кончился
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2k
Старичок 14 минут назад
слишком тяжелые накладные ресницы.
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
26k
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pynh Полчаса назад
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10k
insaider 36 минут назад
МК-ультра
Ссылка www.youtube.com
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39k
jonnyD 43 минуты назад
Демоны !
Ссылка youtu.be
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9k
antonium 47 минут назад
Жесть. Что-то с нервами у нее. Может еще последствия пластики.
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1k
ChePaev 48 минут назад
это первая ласточка инсульта
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255
Feto13 48 минут назад
Глаза у неё всё равно красивые.
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Бу 50 минут назад
это какой то писец товарищи!)
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