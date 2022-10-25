Сбой системы: у Кэти Перри заклинил глаз во время концерта

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Певица Кэти Перри удивила поклонников на своём последнем концерте. После одной из песен её глаз начал самопроизвольно закрываться.
Один её глаз то и дело закрывался, а чтобы его открыть, девушке пришлось нажимать куда-то в область виска.
Пользователи сети гадают, что же случилось с певицей. Поклонники говорят про нервный тик или частичный паралич лица, а сторонники теорий заговора вспомнили о роботах и рептилоидах.
Пользователи сети гадают, что же случилось с певицей. Поклонники говорят про нервный тик или частичный паралич лица, а сторонники теорий заговора вспомнили о роботах и рептилоидах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт Кэти Перри в мире видео глаз звёзды знаменитости певица
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Певец страдает синдромом Рамсея Ханта, который может обернуться для него инсультом. «Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамсея Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние», говорил о недуге Джастин.
Источник: https://zelv.ru/shou-biznes/88491-7-mirovyh-znamenitostey-kotorye-terpet-ne-mogut-rossiyu.htmlhttps://zelv.ru/shou-biznes/88491-7-mirovyh-znamenitostey-kotorye-terpet-ne-mogut-rossiyu.html
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