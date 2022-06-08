Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку

Депп поблагодарил фанатов за то, что они вместе с ним «прошли один путь», на котором «бывали везде» и «видели всё». Актёр планирует и дальше двигаться со своими поклонниками, так как именно они в конечном счёте, по словам Деппа, наделяют его как поддержкой, так и работой.

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Обращаюсь ко всем моим драгоценным, преданным и непоколебимым поклонникам. Мы с вами вместе бывали повсюду, видели всё. Прошли вместе один путь. Вместе сделали правильное дело, и всё благодаря вашей поддержке. А теперь мы будем вместе двигаться вперёд. Вы всегда были и остаётесь теми, кто даёт мне работу, и я не могу подобрать других слов, чтобы выразить всю мою благодарность, кроме простого «спасибо». Спасибо вам. С любовью и уважением, Джей Ди. Джонни Депп

Своё обращение он сопроводил видео. В нём Депп показал кадры с фанатами, приходившими к зданию суда, чтобы поддержать его в разбирательстве с Эмбер Хёрд, а также отрывки своих выступлений с гитаристом Джеффом Беком.