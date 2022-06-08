Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку

Депп поблагодарил фанатов за то, что они вместе с ним «прошли один путь», на котором «бывали везде» и «видели всё». Актёр планирует и дальше двигаться со своими поклонниками, так как именно они в конечном счёте, по словам Деппа, наделяют его как поддержкой, так и работой.
Обращаюсь ко всем моим драгоценным, преданным и непоколебимым поклонникам. Мы с вами вместе бывали повсюду, видели всё. Прошли вместе один путь. Вместе сделали правильное дело, и всё благодаря вашей поддержке. А теперь мы будем вместе двигаться вперёд. Вы всегда были и остаётесь теми, кто даёт мне работу, и я не могу подобрать других слов, чтобы выразить всю мою благодарность, кроме простого «спасибо». Спасибо вам. С любовью и уважением, Джей Ди.
Джонни Депп
Своё обращение он сопроводил видео. В нём Депп показал кадры с фанатами, приходившими к зданию суда, чтобы поддержать его в разбирательстве с Эмбер Хёрд, а также отрывки своих выступлений с гитаристом Джеффом Беком.
Джонни Депп подавал иск на 50 миллионов долларов к своей бывшей жене Эмбер Хёрд, которую он обвинял в клевете. Актриса подала к нему ответный иск и требовала назначить компенсацию в размере 100 миллионов долларов.
Суд длился около шести недель, присяжные заседатели в итоге встали на сторону Деппа и назначили ему выплату в размере 15 миллионов долларов. Частично удовлетворили и иск Хёрд, которой присудили 2 миллиона долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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