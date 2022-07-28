Звёзды развлекаются: Кевин Харт бьет Дуэйна Джонсона тортильей

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Знаменитые друзья приняли участие в вирусном челлендже «пощечины тортильей». Каждый участник бьет другого тортильей, пытаясь удержать полный рот воды.
Уже с самого начала видео становится ясно, что комедийный дуэт с нетерпением ждет начала #tortillachallenge. После первого раунда Харт и Рок, похоже, сдерживают смех. Однако, поскольку оба актера должны держать воду во рту, они не могут говорить, а вместо этого жестикулируют с мычанием и драматическим выражением лица. В итоге Харт не может сдержать своего веселья и невольно выпускает воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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