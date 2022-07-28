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Звёзды развлекаются: Кевин Харт бьет Дуэйна Джонсона тортильей

Звёзды развлекаются: Кевин Харт бьет Дуэйна Джонсона тортильей

Автор:
28 июля 2022 10:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tortilla challenge   Дуэйн Джонсон   Кевин Харт   Юмор   видео   прикол   челендж   шоу бизнес   
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Знаменитые друзья приняли участие в вирусном челлендже «пощечины тортильей». Каждый участник бьет другого тортильей, пытаясь удержать полный рот воды.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: tortilla challenge   Дуэйн Джонсон   Кевин Харт   Юмор   видео   прикол   челендж   шоу бизнес   
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6  комментариев
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7k
Борис Карабанов Час назад
Никогда им не понять уважительного, трепетного отношения к пище.
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30k
Snork Snorkoff Полчаса назад
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491
Vboss Полчаса назад
а где то в африке голодают люди.... а им прикольно
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3k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Крайне тупое развлечение, на мой взгляд
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