«Я – русский»: Джефф Монсон заявил, что не уедет из России

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Легендарный американский боец Джефф Монсон, который в 2018 году получил российское гражданство, рассказал, что не намерен уезжать из России.
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Нормальным людям в России всегда рады.
А дети через годы ему еще спасибо скажут.