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«Я – русский»: Джефф Монсон заявил, что не уедет из России

«Я – русский»: Джефф Монсон заявил, что не уедет из России

Автор:
21 июля 2022 07:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джефф Монсон   Монсон   боец   видео   патриот   патриотизм   спортсмен   шоу бизнес   
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Легендарный американский боец Джефф Монсон, который в 2018 году получил российское гражданство, рассказал, что не намерен уезжать из России.

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Метки: Джефф Монсон   Монсон   боец   видео   патриот   патриотизм   спортсмен   шоу бизнес   
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10  комментариев
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69k
Доктор Джонс 46 минут назад
Но русский язык ещё так и не выучил...
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944
Homem 4 минуты назад
Что сделали уехавшие певцы и певицы для оадрённых,талантливых детей?
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7k
Mowgley Z ⚔ 23 минуты назад
Пусть и детей перевозит.
Нормальным людям в России всегда рады.
А дети через годы ему еще спасибо скажут.
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2k
Lovels Travel 23 минуты назад
Больше русский, чем всякие уехавшие
Ссылка www.youtube.com
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