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Мужчина украл мобильный телефон из кармана пальто пассажирки

Мужчина украл мобильный телефон из кармана пальто пассажирки

Автор:
05 сентября 2023 11:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Телефон   вор   из кармана.   мобильный телефон   
959
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55-летний злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, тайно похитил мобильный телефон стоимостью 120 тысяч рублей из кармана пальто пассажирки, после чего скрылся.

Личность злоумышленника установлена с помощью камер видеонаблюдения, находящихся в метрополитене.


Мужчине предъявлено обвинение по п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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Метки: Видео   Метро   Телефон   вор   из кармана.   мобильный телефон   
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7  комментариев
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48k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
да нахрена телефон за 120к и в метро.. москвичи совсем кукухой тронулись
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
Мне интересно, неужели при всех современных технологиях еще есть смысл так воровать телефоны? Они как минимум должны отслеживаться, а то и блокироваться удаленно на раз да так, что ни одна перепрошивка не поможет.
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9k
Antonium 15 минут назад
Матерый "резак". Видно из провинции, там не так камеры распространены и телефоны за 120 тысяч.
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Да, непростые нынче времена для "щипачей" (...надо было ещё и камеру (видео) "забашлять"
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