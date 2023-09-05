Мужчина украл мобильный телефон из кармана пальто пассажирки

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55-летний злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, тайно похитил мобильный телефон стоимостью 120 тысяч рублей из кармана пальто пассажирки, после чего скрылся.
Личность злоумышленника установлена с помощью камер видеонаблюдения, находящихся в метрополитене.
Мужчине предъявлено обвинение по п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Метки: Видео Метро Телефон вор из кармана. мобильный телефон
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