Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет

В Москве мужчина попытался пройти на станцию метро за другим пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник толкнул его в спину, а потом и вовсе напал на него.
Все случилось в Москве на станции «Народное Ополчение». Мужчина попытался пройти через турникет, пристроившись за пассажиром. Тот почувствовал это, остановился и сделал безбилетнику замечание. Тогда злоумышленник набросился на пассажира с кулаками. Нападавшего остановили сотрудники метро. В прокуратуре заявили, что его привлекут к уголовной ответственности. Прокуратура Московского метрополитена сообщает: «24-летний безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание - подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения. Противоправные действия пресечены сотрудниками Московского метрополитена. Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре »
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щас черные вой поднимут, что это пассажир на него первым напал, а этот мирный мусульманин только защищался.
Ну пролетел с халявным проходом- и это что причина утверждаться кулаками ???
Как то уже давно один чмошник так же прижимаясь хотел проскочить за мной, я тоже притормозил у створок и он остался за створками.
В драку то он не полез, но порцию дерьма ртом извлек, видно обиделся что его "кинули", козел, хотя если разобраться- кинуть хотел меня он.
Такие быдлоличности всех остальных лохами считают.