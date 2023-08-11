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Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет

Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет

Автор:
11 августа 2023 07:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   люди   нападение   пассажир   
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В Москве мужчина попытался пройти на станцию метро за другим пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник толкнул его в спину, а потом и вовсе напал на него.

Все случилось в Москве на станции «Народное Ополчение». Мужчина попытался пройти через турникет, пристроившись за пассажиром. Тот почувствовал это, остановился и сделал безбилетнику замечание. Тогда злоумышленник набросился на пассажира с кулаками. Нападавшего остановили сотрудники метро. В прокуратуре заявили, что его привлекут к уголовной ответственности. Прокуратура Московского метрополитена сообщает: «24-летний безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание - подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения. Противоправные действия пресечены сотрудниками Московского метрополитена. Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре »

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Метки: Видео   Метро   Москва   люди   нападение   пассажир   
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37  комментариев
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24k
MrGod 2 часа назад
Опять бибизян заезжий?
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220
Жан Батист Эммануэль Зорг 4 минуты назад
опять мультинационал?
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16k
Shtoppi 5 минут назад
бааааа... да это ж походу рауфик, который ни в чем, как всегда, неувиноуин.
щас черные вой поднимут, что это пассажир на него первым напал, а этот мирный мусульманин только защищался.
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4k
Alex Полчаса назад
Не мужчина, а черножопая, вонючая обезьяна.
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8k
Сфинктер Андропова 50 минут назад
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23k
sanchesS80 55 минут назад
Полиционеров на входах в метро нет? Т.е. неси бомбу любого размера и спокойно взрывай в вагоне? Мало им в Москве беспилотников.
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2k
Инквизитор РФ 58 минут назад
Даже не сомневался, что это будет опять чучхела
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20k
scorpick Час назад
Вот так перед женщиной ублюдок пробежал через турникет и турникет ударил женщину по животу с двух сторон. Лет 5 уже прошло. Женщина перенесла 3 операции. Грыжи на животе лезут и лезут со всех сторон. Зато мразь бесплатно проехал.
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1k
no_fate Час назад
Там же чурка вонючая!
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7k
rutt Час назад
Вешалка для бороды, какой москвич.
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6k
V2.Smirnov Час назад
А главное - они ВСЕГДА и ГРОМКО возмущаются. когда останавливаешься в конце турникета и не даёшь ему проскочить! Никто еще НИ РАЗУ не сказал "извините, денег нет" - все сразу начинают бычить "чо ты меня задерживаешь!".
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4k
Еркен Час назад
В стойку вставать научился, а правильно бить ни ногами, ни руками не может, только наотмашь.
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803
Lexx Luscus Час назад
Мне не нравится, когда такая быдлота пытается меня использовать. Такое постоянно случается и со мной. Например, однажды банда цыган проходила через турникеты, и один пристроился за мной. Конечно, я не дал ему этого сделать. И какая-то цыганка стала мне выговаривать что-то... Я ей врезал по роже и ушел. Ни о чем не жалею.
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16k
Мистер Фикс Час назад
Кококо, какой дерзкий петушок
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6k
мемфрид Час назад
Ой, очередная шмара бородатая. Никогда такого не было, и вот, опять))
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5k
Евгений Д Час назад
Ну Точно быдлота.
Ну пролетел с халявным проходом- и это что причина утверждаться кулаками ???
Как то уже давно один чмошник так же прижимаясь хотел проскочить за мной, я тоже притормозил у створок и он остался за створками.
В драку то он не полез, но порцию дерьма ртом извлек, видно обиделся что его "кинули", козел, хотя если разобраться- кинуть хотел меня он.
Такие быдлоличности всех остальных лохами считают.
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1k
Mikhail 2 часа назад
криминальная культура. не позволил кому-то украсть - все, враг теперь.
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13k
кот базилий 2 часа назад
Это не москвич, а приезжий "покоритель", быдляк обыкновенный его статус.
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2k
SmartCat101 2 часа назад
овцеёбы даже в метро баранят
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
а полиция где??
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