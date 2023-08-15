В метро злоумышленник выхватил у пассажира телефон прямо во время разговора

Бдительные камеры столичной подземки зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя.



Спустя непродолжительное время был задержан 20-летний ранее судимый злоумышленник, который вину признал и пояснил, что завладев телефоном, он сбросил все настройки и продал его за 4 тыс. рублей. Пин-код от телефона он подсмотрел прямо в вагоне метро во время разговора с пострадавшим.



«Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 161 УК РФ (грабеж) контролируется», - сообщает прокуратура Московского метрополитена.