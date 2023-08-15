В метро злоумышленник выхватил у пассажира телефон прямо во время разговора

Затем, не обращая внимание на требования пострадавшего вернуть вещь, убежал вместе с телефоном стоимостью 50 тыс. рублей.
Бдительные камеры столичной подземки зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя.
Спустя непродолжительное время был задержан 20-летний ранее судимый злоумышленник, который вину признал и пояснил, что завладев телефоном, он сбросил все настройки и продал его за 4 тыс. рублей. Пин-код от телефона он подсмотрел прямо в вагоне метро во время разговора с пострадавшим.
«Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 161 УК РФ (грабеж) контролируется», - сообщает прокуратура Московского метрополитена.
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