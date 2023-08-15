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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 574 поста • 35 подписчиков подписаться
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В метро злоумышленник выхватил у пассажира телефон прямо во время разговора

В метро злоумышленник выхватил у пассажира телефон прямо во время разговора

Автор:
15 августа 2023 09:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   вор   выхватил телефон   злоумышленник   криминал   люди   срок   
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Затем, не обращая внимание на требования пострадавшего вернуть вещь, убежал вместе с телефоном стоимостью 50 тыс. рублей.

Бдительные камеры столичной подземки зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя.

Спустя непродолжительное время был задержан 20-летний ранее судимый злоумышленник, который вину признал и пояснил, что завладев телефоном, он сбросил все настройки и продал его за 4 тыс. рублей. Пин-код от телефона он подсмотрел прямо в вагоне метро во время разговора с пострадавшим.

«Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 161 УК РФ (грабеж) контролируется», - сообщает прокуратура Московского метрополитена.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   вор   выхватил телефон   злоумышленник   криминал   люди   срок   
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15  комментариев
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29k
Serg2001 2 часа назад
Думал, что таким уже давно не промышляют. А было время частенько так телефоны вырывали в метро. Походу этот крендель лет 15 в анабиозе провел.
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1k
Леший 37 минут назад
два терпилы......
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18k
Роберт Шекли 43 минуты назад
Мда, вроде 20 лет, уже должен что-то слышат про камеры в вагонах, тем более новых
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6k
livaneth 45 минут назад
В Тегеране выволакивают на площадь и грабителя и скупщика. Зачитывают публично, что Пророк приказал делать с такими. И....
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7k
Hocico 49 минут назад
Больше удивляет другое: как вообще можно успеть выбежать из метро в таком случае, так как на выходе в 99% рядом пара полицейских и если кто-то ломится на всех парах, то явно не просто так и его тормознут...
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10k
Михаил 53 минуты назад
нефиг трындеть в общественном транспорте
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57k
Олег 58 минут назад
20-летний ранее судимый злоумышленник,.... хорошее резюме!
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13k
кот базилий Час назад
Украл, выпил и туда.Рааамантика!
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16k
Shtoppi 2 часа назад
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