Вор украл смартфон спящего работника закусочной

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В Челябинске мужчина увидел с улицы, что сотрудник круглосуточной закусочной задремал и решился на преступление. Злоумышленник зашёл в помещение и украл смартфон, который стоял на зарядке.
Воришка прокрался мимо работника закусочной и стащил его смартфон.
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