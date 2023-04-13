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Вор украл смартфон спящего работника закусочной

Вор украл смартфон спящего работника закусочной

Автор:
13 апреля 2023 08:40
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Телефон   видео   вор   кража   смартфон   челябинск   
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В Челябинске мужчина увидел с улицы, что сотрудник круглосуточной закусочной задремал и решился на преступление. Злоумышленник зашёл в помещение и украл смартфон, который стоял на зарядке.

Воришка прокрался мимо работника закусочной и стащил его смартфон.

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Метки: Россия   Телефон   видео   вор   кража   смартфон   челябинск   
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4  комментария
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734
ruslan d 46 минут назад
Привет 158 УК РФ
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964
Николай 52 минуты назад
Нефига спать на работе))
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47
Паша Андрианов Николай 9 минут назад
не тебе решать!!!
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103k
parallax Час назад
Фейс прикрыть забыл.
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Дмитрий

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