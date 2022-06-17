Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат

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Парень решил купить билет и оставил свой самокат и сумку неподалеку. Двое "помятых" мужчин увидели бесхозные вещи и решили забрать их себе.
Возмездие настигло одного из злоумышленников на станции метро, когда он вместе с товарищем собирался сесть на поезд.
Источник:
АНТИФИШКИ
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