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Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат

Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат

Автор:
17 июня 2022 13:01
Метки: Метро   видео   возмездие   вор   воровство   кража   люди   самокат   
3477
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1
Парень решил купить билет и оставил свой самокат и сумку неподалеку. Двое "помятых" мужчин увидели бесхозные вещи и решили забрать их себе.
Возмездие настигло одного из злоумышленников на станции метро, когда он вместе с товарищем собирался сесть на поезд.

Источник:

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Метки: Метро   видео   возмездие   вор   воровство   кража   люди   самокат   
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35  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Парнишка тоже молодец. Надо же так верить в людей, что оставлять вещи без присмотра. В следующий раз умней будет.
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13k
Limon Минуту назад
Мало, бле@ть!!!
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43
nas175 9 минут назад
Надо было сильней.
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11k
El Niño 15 минут назад
А второй разум вроде как не при делах? Втащить надо обязательно хотя бы ради профилактики!
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888
Ромка 17 минут назад
а это точно его самокат???
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1k
Александр 21 минуту назад
Чето как то мало. Даже чувство какой то не законченности сюжета остается
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9k
DumDum Полчаса назад
Хорошо, когда кто-то с камерой предвидит события заранее и начинает запись за пол минуты и сто метров до происшествия...
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20k
BiZ 37 минут назад
постанова?
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13k
Типа граф 43 минуты назад
Я их до ментов проводил бы.
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7k
Борис Карабанов 48 минут назад
О, наконец-то! Буря восторгов и одобрения - самосуд! Самые любимые посты у фишкян.
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10k
Алексей 48 минут назад
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19
Сигизмунд Лазаревич 50 минут назад
Ой дурак... зачем в метро полез? Рядом огромный парк, рядом густо заселённый район.. так нет надо было в метро где миллион камер и всё на виду. Ну и лгбтшник тоже идиот, за такой способ воспитания реально может присесть. На любой станции есть сотрудники полиции, подойди скажи фас. Напиши заяву и мартышка ГАРАНТИРОВАННО уедет валить лес.
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35k
Mamin Sibiriak 52 минуты назад
А может, они вещи несли в полицейский участок?
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9k
Hunson Abadeer 57 минут назад
чел в белой майке гопнул типочков
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2k
Михаил 58 минут назад
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4k
бедный студент из Африки Час назад
выглядит как ограбление)))
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32k
a.fey 2 часа назад
Нельзя так с местной аристократией.
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4k
Умница-красавица 2 часа назад
О, это ж Партизанская!
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9
Андрей Л 2 часа назад
Странный чел идет и снимает почему-то 2-х людей, которых слегка поколотил еще один чел
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−4
Tosha 2 часа назад
Удары конечно никакие.
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217
Aleks Tosha Час назад
Такие удары конечно, сводят на нет весь воспитательный процесс, надо так за воровство наказывать, чтобы потом месяц от собственной тени срались.
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
Как-то он легонько его побучкал... Можно было бы и помощнее, чтобы в след раз помнил, что воровать низяяяяяяя....
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