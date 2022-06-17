Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат

Русские мужчины-самые крутые в мире

10 изобретений, без которых мир был бы другим

Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на...

Питерского дебошира, назвавшего чернокожую девушку "обезьяной",...

Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе

Культурный способ решить, кто проедет первым

Самые красивые заброшки мира

Народные советы из интернета, не прошедшие проверку временем и...

Она подвергалась нападкам из-за того, что правдоподобно сыграла...

Как сбитый над Свердловском Гэри Пауэрс сидел во «Владимирском...

Устройство станций первой очереди

Смешные и познавательные картинки

Талантливы вне ваших экранов: навыки актёров из других областей,...

19 примеров рыночных ценников, которые привлекают клиентов получше...

Пост, в котором мало смысла, но слишком много спойлеров

Смешные и познавательные картинки

Их борьба: выпускники в США подарили преподу на вручении диплома...

Ретро фотографии