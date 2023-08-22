Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд

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Два брата решили пройти в метро на станции «Аннино» бесплатно - проскочить за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд. Пройдя таким образом за линию турникетов, один из пассажиров сделал безбилетнику замечание. В ответ на это 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика, причинив физическую боль и телесные повреждения.
«Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ», - сообщает прокуратура Московского метрополитена.
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Предлагаю, кроме всех предусмотренных законом карательных мер, добавить возврат струи перцового баллона от пострадавшего агрессору!
Чтобы понял тварь, что это реально больно!
Вот так проходят тренинг американские полицейские. Это чтобы думали, прежде чем "пшикнуть"!
Давно пора внедрять FaceID, как в Китае. В метро безбилетники, а сколько их на железной дороге. Сотни безбилетников лезут в турникеты РЖД, а РЖД только и жалуются, что доходов нет, да цены повышают.
Ну в случае с огнестрелом это же так работает?
Ну и конечно же каждый уважающий уважающий себя мужчина будет носить с собой баллончик 24/7.
Ну давайте хотя бы легализуем газовые баллончики? Потом посмотрим что делать с огнестрелом.
подними жопу и дойди до ближайшего "Охотника"
Будешь приятно удивлён.
Так что не все дебилы, желающие заработать статью за хулиганку.
Ну если правильно, тогда может и есть в огнестреле смысл.
Беда то в том, что сторонники огнестрела не увидели в моей первозаписи сарказм (они очень серьёзные и ответственные, шуток не понимают).
Вторая беда в том, что я чаще вижу видео с неправомерным использованием баллончиков, нежели с правомерным. Логика простая - таким как я нечего делить с окружающими, нам незачем драться, вот и не нужен мне ни баллончик, ни пистолет, даже если вдруг и появится (выиграю в лотерее Пятёрочки), всё одно таскать не буду за ннадобностью, а вот такие как этот перценосец будут таскать с собой пистоли (в твёрдой убеждённости что они всегда правы) и их всё так же не остановит ни метрополитен, ни какие либо ещё доводы разума.
Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
.......Два брата захотели прокатиться «зайцами» и проскочили линию турникета за мужчинами, которые оплатили проезд. Один из пассажиров сделал парням замечание, за что получил: нарушитель распылил ему в лицо перцовый баллончик.
Агрессору грозит уголовное дело, сообщает прокуратура Московского метрополитена....