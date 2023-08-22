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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 623 поста • 37 подписчиков подписаться
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Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд

Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд

Автор:
22 августа 2023 11:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   безбилетник   брызнул из перцового баллончика   замечание   конфликт   люди   
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Два брата решили пройти в метро на станции «Аннино» бесплатно - проскочить за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд. Пройдя таким образом за линию турникетов, один из пассажиров сделал безбилетнику замечание. В ответ на это 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика, причинив физическую боль и телесные повреждения.

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Метки: Видео   Метро   безбилетник   брызнул из перцового баллончика   замечание   конфликт   люди   
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42  комментария
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6k
V2.Smirnov 2 часа назад
Меня тут, помнится, заминусовали за то, что что я сказал, что метрополитеновская охрана ничего не делает. И что мы здесь видим? Петух лезет вторым в турникет - охране наплевать. Начались разборки с тычками - охране наплевать.
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4k
Vlamir Полчаса назад
Любое наказание должно быть адекватным!
Предлагаю, кроме всех предусмотренных законом карательных мер, добавить возврат струи перцового баллона от пострадавшего агрессору!
Чтобы понял тварь, что это реально больно!

Вот так проходят тренинг американские полицейские. Это чтобы думали, прежде чем "пшикнуть"!
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46k
Крымчанка Полчаса назад
Я одного понять не могу - за чей счёт содержится жирный штат охраны? Если за счёт тех, кто едет не бесплатно, тогда эти пассажиры спонсоры и работодатели этой охраны. И если охрана в конфликтной ситуации не шевелится, то она свой хлеб ест даром. Не заработала.
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17k
Сергей Полчаса назад
В 2008 году был в Москве на курсах повышения квалификации. Всего 5 дней - и за это время в метро был свидетелем драки с разбитыми мордами, а другим днем лужи крови на полу! Весело там в Московском метро!
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16k
Мистер Фикс 54 минуты назад
И охрана спит, и полиция только внизу мигрантов выцепляет...
Давно пора внедрять FaceID, как в Китае. В метро безбилетники, а сколько их на железной дороге. Сотни безбилетников лезут в турникеты РЖД, а РЖД только и жалуются, что доходов нет, да цены повышают.
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5k
Искандер 54 минуты назад
Подходя к турникету, я заранее отмечаю тех кто ждет, за кем бы пристроиться! А даже если никого и нет, то уже привычка проходить полубоком, чтобы видеть обстановку сзади. Уже несколько раз таким образом пресекалась попытка "заднеприводных" пристроиться сзади!
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458
Nom Час назад
Вот интересно за те 40 секунд на видео человек прошел без билета, носит балон перцовки под рукой, распылил в галаза человеку за то что не прав и сразу убегать. Даже шакалом такого не назовешь чтоб шакала не обижать. Гнида пожалуй
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Вопрос один - почему ничего не делает довольно многочисленная охрана метрополитена! Лично видела, причем много раз, как безбилетники проскакивают за оплатившим проезд, причем прямо на виду "грозных охранителей". Те , делают вид, что ничего не видят. Пока не будет никакой реакции на безбилетников, подобное будет продолжаться.
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1k
raael13 Час назад
Крысёныш. Прыснул газом и побежал.
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4k
ProstoBoBka Час назад
Распылил и как настоящая крыса бежать! Только вот не получилось убежать... задержали идиота! А вообще на что люди надеются? В метро сейчас камер полно, далеко не убежит, сказочный...
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187
Arts Sitnikov Час назад
Эти два брата, конечно те еще резиновые изделия №2, но фраза в посте "..сделал безбилетнику замечание.", как то тут не подходит..
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Легко отделался. Мог бы и "перо" в бок получить. Замечания делать - не по понятиям.
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388
mik6059 2 часа назад
Думаю, штраф за безбилетный проезд надо приравнять к стоимости годового проездного.
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Но если каждому дать легальный баллончик, то все станут вежливыми до поноса.
Ну в случае с огнестрелом это же так работает?
Ну и конечно же каждый уважающий уважающий себя мужчина будет носить с собой баллончик 24/7.
Ну давайте хотя бы легализуем газовые баллончики? Потом посмотрим что делать с огнестрелом.
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2k
rudenkov 2 часа назад
Статья 116. Побои
Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
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37
Собака У Попа 2 часа назад
Ну не только замечание сделал, но и руками толкал. Как по мне, прошёл и прошёл. Камеры есть, пусть менты занимаются. Хотя и неприятно, когда сзади кто-то очень близко пристраивается.
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27k
Matrosskin 2 часа назад
Аффтор - ты видео то сам смотрел ? Баллончик применил другой "зайчик", видимо муж или парень того, которому сделали замечание.
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55k
dima423 2 часа назад
ну побои не знаю...хулиганка может?
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