Мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик за то, что он сделал ему замечание за безбилетный проезд

Два брата решили пройти в метро на станции «Аннино» бесплатно - проскочить за пассажирами, добросовестно оплатившими проезд. Пройдя таким образом за линию турникетов, один из пассажиров сделал безбилетнику замечание. В ответ на это 24-летний злоумышленник распылил в лицо мужчине содержимое баллончика, причинив физическую боль и телесные повреждения.

0 «Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ», - сообщает прокуратура Московского метрополитена.