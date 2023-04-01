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Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку

Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку

Автор:
01 апреля 2023 09:05
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   видео   вор   деньги   кража   люди   обворовал   пенсионерка   
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Молодой человек помог женщине спустить тележку с лестницы. А "за помощь" вытащил из кошелька пенсионерки 11000 рублей.

Злоумышленника задержали по горячим следам.

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Метки: Метро   видео   вор   деньги   кража   люди   обворовал   пенсионерка   
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5  комментариев
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1k
Лебовски 49 минут назад
Это ж каким пи*aр*ом надо быть?
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Сучара, нашёл кого обворовать.
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54k
Олег Полчаса назад
за каждый рубль - сутки отсидки.
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74k
Viktor 53 минуты назад
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11k
Shtoppi 2 часа назад
<<К счастью, полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам.>>
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Надеюсь при задержании этот пидр упал с эскалатора и сломал себе все что торчит.
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