Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку

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Молодой человек помог женщине спустить тележку с лестницы. А "за помощь" вытащил из кошелька пенсионерки 11000 рублей.
Злоумышленника задержали по горячим следам.
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Надеюсь при задержании этот пидр упал с эскалатора и сломал себе все что торчит.