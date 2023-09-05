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"Гениальная музыка!": на Урале "модель из Франции" устроила дебош в магазине под песни Гурченко

"Гениальная музыка!": на Урале "модель из Франции" устроила дебош в магазине под песни Гурченко

Автор:
05 сентября 2023 11:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   Музыка   екатеринбург   кафе   конфликт   люди   
856
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Она включила на всю громкость песни Гурченко, набрала кучу пакетов и обвинила работников магазина в том, что они, по ее мнению, пахнут алкоголем.

Женщина набрала пластиковых пакетов, купила нарезанную дыню и села её есть в магазине под хиты Людмилы Гурченко, которые вместе с ней были вынуждены слушать все. На призывы продавцов отключить шедевры и вести себя как подобает она не реагировала, ведь она — "модель из Франции", которая якобы вернулась на родину из-за окончания контракта.


Конструктивный диалог не получился, и беседа переросла в скандал. В ходе него дебоширка обматерила присутствующих, обвинила продавцов в неадекватности, а заодно — в употреблении алкоголя и наркотиков. Бесплатный концерт продолжался до закрытия магазина. Уставшим от хаоса сотрудникам пришлось задержаться на работе. Судьба "модели" и причины её поведения неизвестны.

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Метки: Видео   Девушка   Музыка   екатеринбург   кафе   конфликт   люди   
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7  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 40 минут назад
Она или бухнула слегка или от природы идиотка.
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17k
Shtoppi 4 минуты назад
мне чет кажется эта сука упоротая - явно под чем-то.
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772
Шурман 13 минут назад
Про модель я не уверенный ! . А вот если она дома такое сделает то получит сразу и потом сопли начнет лить , найдутся сразу 20 свидетелей и скажут что она начала , а свидетели я думаю знаете какой национальности . Белых в кафе уже почти нет . Есть одно но , среди них если ты себя ведешь как нормальный человек они даже плезир сделают в виде там печеньки или еще чего то , а вот такие которые на грубость идут с ними по другому сразу разговор , даже молодое мараконье или негретье или алжиранье будет сидеть смирно и спокойно разговаривать но не слушать музыку . В автобусах бывает езжу или в метро или на поезде если срочно нужно так и там они себя ведут нормально , одевают наушники и сидят , бесит одно когда им скучно они сразу начинают тебя вызывать на разговор и темы обычно как всегда , политика , налоги или беженцы .
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29k
Юрьевич Полчаса назад
Тот случай, когда без оплеухи просто не обойтись.
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535
ruslan d 37 минут назад
Какая она ей Люся ? Офигела ...
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55k
dima423 55 минут назад
кто кого первый...)
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