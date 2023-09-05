"Гениальная музыка!": на Урале "модель из Франции" устроила дебош в магазине под песни Гурченко

Она включила на всю громкость песни Гурченко, набрала кучу пакетов и обвинила работников магазина в том, что они, по ее мнению, пахнут алкоголем.
Женщина набрала пластиковых пакетов, купила нарезанную дыню и села её есть в магазине под хиты Людмилы Гурченко, которые вместе с ней были вынуждены слушать все. На призывы продавцов отключить шедевры и вести себя как подобает она не реагировала, ведь она — "модель из Франции", которая якобы вернулась на родину из-за окончания контракта.
Конструктивный диалог не получился, и беседа переросла в скандал. В ходе него дебоширка обматерила присутствующих, обвинила продавцов в неадекватности, а заодно — в употреблении алкоголя и наркотиков. Бесплатный концерт продолжался до закрытия магазина. Уставшим от хаоса сотрудникам пришлось задержаться на работе. Судьба "модели" и причины её поведения неизвестны.
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