Музыкант добавил к своей гитаре 15 струн

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Австрийский гитарист "прокачал" свою шестиструнную акустическую гитару, добавив к ней ещё 15 струн. Результат его трудов можно оценить в видео.
Получилось неплохо.
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