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Музыкант добавил к своей гитаре 15 струн

Музыкант добавил к своей гитаре 15 струн

Автор:
28 августа 2023 08:55
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   гитара   гитарист   интересно   люди   струны   
886
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Австрийский гитарист "прокачал" свою шестиструнную акустическую гитару, добавив к ней ещё 15 струн. Результат его трудов можно оценить в видео.

Получилось неплохо.

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Метки: Видео   Музыка   гитара   гитарист   интересно   люди   струны   
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14  комментариев
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 57 минут назад
тут круче

Ссылка www.youtube.com
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32k
Slonyash 3 минуты назад
Звучит хорошо, но так издеваться над гитарой - не одобряю.
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169
Виктория 6 минут назад
А ведь мог бы просто научиться на гуслях играть! ©Садко
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59k
Александр 13 минут назад
Так это, по сути уже не гитара, а некое подобие бандуры
Ссылка youtu.be
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16k
Андрей 18 минут назад
Ради хайпа угробил нормальный инструмент. Наш Алексей Архиповский на трех струнах играет очень хорошо.
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47k
Aleksandr 19 минут назад
Музыкант добавил к своей гитаре 15 струнПосмотреть
Музыкант добавил к своей гитаре 15 струн
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16k
ss 22 минуты назад
И зачем гитар испортил?... Купил бы себе арфу. Там струн дофига.
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4k
iovan2011 Полчаса назад
Изобрели гусли опять
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