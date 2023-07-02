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Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера

Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера

Автор:
02 июля 2023 13:48
Метки: Видео   Одесса   Украина   конфликт   люди   наркоман   
1266
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В Одессе наркоман с ножом атаковал дворников. Один из мужчин не растерялся и начал отбиваться от злоумышленника триммером для газона.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Одесса   Украина   конфликт   люди   наркоман   
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9  комментариев
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30k
Юрий 2 часа назад
Не удивительно. Тут рассердишься, когда дворник твою закладку триммером изрубил.
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12k
..: Атеист :.. 8 секунд назад
На каждый нож найдется свой триммер!
Прям новая поговорка))
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16k
Smiley 17 минут назад
Знатно он его по жопе чиркнул...
Надо бы жениться за такое, но невеста сбежала с порванным задом.
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1k
Arti 40 минут назад
Прям зад порвал ему

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2k
Тварь 40 минут назад
Одесская резня бензокосой.
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17k
Алексей 41 минуту назад
Одесская резня бензокосой.......
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110k
parallax 41 минуту назад
На 23 секунде зацепил таки торчка, аж лохмотья полетели.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
видать торчка ломало, а тут дворники своими жужжалками по остаткам мозга ему скрести начали, вот его и взмылило не по детски.
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8
Zmey Gorynych 2 часа назад
Не удивительно. В Одессе дворники местные или из окрестных сёл.....
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