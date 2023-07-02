Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера

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В Одессе наркоман с ножом атаковал дворников. Один из мужчин не растерялся и начал отбиваться от злоумышленника триммером для газона.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Прям новая поговорка))
Надо бы жениться за такое, но невеста сбежала с порванным задом.