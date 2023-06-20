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Девушка чуть не поплатилась за свое безрассудное поведение

Девушка чуть не поплатилась за свое безрассудное поведение

Автор:
20 июня 2023 09:45
Метки: Видео   Девушка   в мире   люди   повезло   поезд   слабоумие и отвага   
4138
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Любительница острых ощущений решила прокатиться на поезде с ветерком. Эта поездка чуть не стала для девушки последней.

В этот раз повезло.

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Метки: Видео   Девушка   в мире   люди   повезло   поезд   слабоумие и отвага   
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32  комментария
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35k
Опаньки 2 часа назад
оператор в конце звук разочарования подал, кадр испорчен
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401
сергей миронов Минуту назад
Повезло ей дважды за эти пару секунд - и то, что черепушку не снесло, и то, что волосы не намотались на столб. Без скальпа тоже ей стало бы как-то некомфортно, я полагаю.
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11k
DumDum 5 минут назад
Беда в том, что не "чудом осталась жива и это заставило одуматься", а "чудом осталась жива, зацените, какие кадры!"...
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1k
Kra 13 минут назад
Очень...Очень сильный ангел-хранитель!

Помнится, несколько лет назад такая же любительница "красивой съемки" из машины высунулась на скорости... дочка маленькая осталась...
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1k
Duke_kir 17 минут назад
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1k
raael13 18 минут назад
В следующий раз обязательно повезёт.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Зачем выкладывать видео с еще живыми гавноикстрималами ?
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324
dogz Полчаса назад
Жаль, раздел Ад'ок сосвсем пустой
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33k
ACU900 Полчаса назад
Это называется везения больше чем ума. А может количества второго вообще равно нулю. В интернете достаточно видосов где подобное легкомыслие заканчивается более трагично...
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
ну было бы одной "киноактрисой" меньше. Таких на ее место...знаете сколько найдётся?!!!
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15k
Alex 36 минут назад
Дура. Чудом ведь жива осталась. Надо быть крайним идиотом чтобы сдохнуть молодым ради видео, которое никому на хрен не впёрлось.
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16k
Smiley 38 минут назад
Ну вот, Дарвина разочаровала...
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1k
DDM 47 минут назад
Русский разведчик сидел на верхней полке, высунув голову
в окно и поминутно стукаясь лбом о пробегающие мимо дета-
ли придорожного пейзажа, и думал, куда мог пропасть этот
мелкий пакостник. От партайгеноссе Бормана можно было
ожидать чего угодно. После восьмого, особо твердого светофора, Штирлиц
равнодушно зевнул и заснул.
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4k
brotherirk 53 минуты назад
Надо еще добавить - баба без головы

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47k
Прискорбный Скиталец 57 минут назад
адреналин медленно стекал в лабутены
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41k
Сергей 58 минут назад
Эта дунька до старости точно не доживёт.
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8k
Ysik Час назад
Пришел в национальный парк на Шри-Ланке на знаменитую точку "конец света", а там парень уставший в форме охранника сидит и таким же блогерам говорит, не подходите к краю, внизу камни, если вы упадете, шансов на спасение нет. Внизу такие же уставшие спасатели пакуют очередного блогера в мешок, а люди сверху прут, толкаются и пытаются сделать фото разбившейся девушки, сами рискуя жизнью. Уже ближе к выходу из национального парка, увидел табличку, что практически каждый месяц из обрыва достают очередного любителя селфи и экстремальных видосов.
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3k
cnob7 Час назад
слабоумие и отвага. очередная кандидатка на премию Дарвина. в этот раз ей не повезло, премию она не получила
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11k
ScorpionDS Час назад
Была одна, с голыми
высовывалась из окна машины и познакомилась с дорожным знаком ...
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Я не кровожадный. Если бы её по столбу размазало - радости бы не испытал. Но и горечи тоже..
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918
ruslan d 2 часа назад
Реакция мангуста
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Dobriy drug

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