Девушка чуть не поплатилась за свое безрассудное поведение

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Любительница острых ощущений решила прокатиться на поезде с ветерком. Эта поездка чуть не стала для девушки последней.
В этот раз повезло.
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Помнится, несколько лет назад такая же любительница "красивой съемки" из машины высунулась на скорости... дочка маленькая осталась...
в окно и поминутно стукаясь лбом о пробегающие мимо дета-
ли придорожного пейзажа, и думал, куда мог пропасть этот
мелкий пакостник. От партайгеноссе Бормана можно было
ожидать чего угодно. После восьмого, особо твердого светофора, Штирлиц
равнодушно зевнул и заснул.