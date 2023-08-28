Дерзкий посетитель автозака

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Посетителю автозака провели оздоровительный "массаж". Тот самый момент, когда забыл, что ты не в интернете.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Гляди подвозят, Серёга, гляди сажают!
Разбудит утром не петух, прокукарекав,
Сержант подымет, то есть как человеков! *(c) ))))))))
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега. (С)