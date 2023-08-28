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Дерзкий посетитель автозака

Дерзкий посетитель автозака

Автор:
28 августа 2023 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   автозак   конфликт   люди   пиво   пьяные   
1833
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Посетителю автозака провели оздоровительный "массаж". Тот самый момент, когда забыл, что ты не в интернете.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   автозак   конфликт   люди   пиво   пьяные   
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10  комментариев
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17k
Голос Вселенной Час назад
Парниша попал в свою родную среду. Дяди полиционеры его радушно встретили. И повели отмечать его возвращение. Только и всего...
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3k
OLDer 7 минут назад
Тема звездюлей не раскрыта полностью...
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10k
Игорь 12 минут назад
ушел в офф-лайн
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3k
Игорь 18 минут назад
потом в протоколе напишут, что при задержании бился лицом о стенку ))
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33k
Fat Lynx 22 минуты назад
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16k
Совранский 46 минут назад
Приятно всё-таки, что нас тут уважают:
Гляди подвозят, Серёга, гляди сажают!
Разбудит утром не петух, прокукарекав,
Сержант подымет, то есть как человеков! *(c) ))))))))
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4k
Alex 58 минут назад
Ништяк
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35k
Опаньки Час назад
А где массаж ?
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