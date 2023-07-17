В Екатеринбурге произошел конфликт между двумя подростками и взрослым мужчиной

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Словесная перепалка началась, когда взрослому не понравились длинные волосы парней.
"Увидев, что подростки зашли в пиццерию, мужчина пошел за ними, схватил одного за шиворот, порвал цепь и ударил в грудь. Он хотел ударить второго подростка за то, что тот начал заступаться, но, увидев перцовку, быстро пошел обратно", - рассказал очевидец.
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