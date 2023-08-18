В Иркутске безработный мужчина поджег вышку сотовой связи, потому что у него болели глаза

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41-летний мужчина несколько месяцев планировал уничтожить устройство, насмотревшись видео и прочитав статьи в интернете “о вреде 5G”. По мнению пиромана, “излучатель” мешал ему спать и вызывал “боль в глазных яблоках”. С проблемой решил бороться радикально — купил горючую жидкость и спалил антенну. В результате базовая станция вышла из строя.
Уточняется, что поджигатель нигде не работает, живет с мамой в многоквартирном доме неподалеку. Искать полицейским его даже не пришлось. После содеянного мужчина сам сфотографировал последствия своего поступка и пожаловался в паблике МВД.
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Так же и этот, было бы чем заняться, не болели бы глаза.