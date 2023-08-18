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В Иркутске безработный мужчина поджег вышку сотовой связи, потому что у него болели глаза

В Иркутске безработный мужчина поджег вышку сотовой связи, потому что у него болели глаза

Автор:
18 августа 2023 08:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Иркутск   безработный мужчина   вышка сотовой связи   новости   о вреде 5G   поджег   устройство   
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41-летний мужчина несколько месяцев планировал уничтожить устройство, насмотревшись видео и прочитав статьи в интернете “о вреде 5G”. По мнению пиромана, “излучатель” мешал ему спать и вызывал “боль в глазных яблоках”. С проблемой решил бороться радикально — купил горючую жидкость и спалил антенну. В результате базовая станция вышла из строя.

Уточняется, что поджигатель нигде не работает, живет с мамой в многоквартирном доме неподалеку. Искать полицейским его даже не пришлось. После содеянного мужчина сам сфотографировал последствия своего поступка и пожаловался в паблике МВД.

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Метки: Иркутск   безработный мужчина   вышка сотовой связи   новости   о вреде 5G   поджег   устройство   
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6  комментариев
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14k
GROMOZEKA 57 минут назад
Вот такой он на самом деле - сын маминой подруги
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GRuslan 6 минут назад
Напомнил анекдот. В доме живут мексиканцы, американцы и негры. Днем произошло землетрясение и дом сложился. Кто погиб? Ответ негры, т к остальные были в это время на работе.
Так же и этот, было бы чем заняться, не болели бы глаза.
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29k
БамбарбияКиргуду 23 минуты назад
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58
Аврашалом Маркович 36 минут назад
Страшно представить что он сделает если у него вскочит геморрой.
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7k
Горец Ю Час назад
Жить с мамой в 4о летнем возрасте и не работать опасно для глаз.
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