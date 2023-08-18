В Иркутске безработный мужчина поджег вышку сотовой связи, потому что у него болели глаза

160-летняя церковь сгорела дотла после удара молнии в американском штате Массачусетс

Древний итальянский сейф

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

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Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с...