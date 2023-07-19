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В&nbsp;московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

Автор:
19 июля 2023 08:49
Метки: Видео   Метро   люди   негатив   новости   ноги на сиденье   
1825
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Анна возвращалась домой после работы, когда к ней подошел пассажир, недовольный тем, что она сидела, закинув ноги на сиденье. Его внимание также привлек внешний вид Анны: зеленый цвет волос и татуировки. К конфликту также присоединились двое сидящих рядом мужчин — но не на сторону девушки.

"Они скинули меня с кресла, отобрали наушники и пытались вырвать телефон, когда я начала это снимать, и еще пинали ногами. Один из них, изо рта которого пахло перегаром, спрашивал меня, мужик я или баба", — рассказала девушка.


Закончилось все тем, что Анна нажала на кнопку экстренной связи в вагоне и сообщила машинисту о нападении на нее. После этого неизвестные убежали, а один из них сказал ей, что таким, как она, не место в обществе. Заявление в полицию на агрессоров девушка не писала.

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Метки: Видео   Метро   люди   негатив   новости   ноги на сиденье   
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35  комментариев
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54k
dima423 Час назад
ну а херли она с ногами залезла на сиденье... молодцы мужики - народный патруль)
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161
Александр Шевченко 6 минут назад
Действительно- конченая
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50
Eric Cartman 9 минут назад
Жаль на видео нет как она из вагона на ходу летит.
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11k
ScorpionDS 11 минут назад
Нападать не хорошо, но и свои копыта нужно держать на полу, чтобы не узнали что ты быдло.
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23
ДедМаздай 18 минут назад
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56k
Олег 19 минут назад
зеленый цвет волос и татуировки уже говорят об умственой неполноценности, а сидеть с ногами на сиденье это подтвержают. Жаль полы ей не протёрли в вагоне и на станции
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−10
гоша петров 20 минут назад
надеюсь, быдланов набутыляк и посадят на 15 лет
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54
Андрей Граф 22 минуты назад
все правильно сделали, молодцы!
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8k
Гнев Укупника 23 минуты назад
Всё правильно сделали
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708
Димыч Полчаса назад
То есть, Аннушка считает, что можно ездить в общественном транспорте развалившись, как у себя дома на диване... Угу, так и запишем. Ну, мужички борщенули немножко, конечно. Но, в целом - согласен. А то некоторые маленько подзабывают, где находятся. Вот их общество и возвращает на орбиту.
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1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Автор, почему ты в заголовке это быдло-обезьяну назвал девушкой?
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7k
tamin Полчаса назад
Бить девушек нельзя. Но хорошего леща многие из них заслужили. Обнаглевшее эгоистичное быдло так себя ведёт. Правильно все сделали
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245
Степан Серёгин Полчаса назад
То есть быдло обиделось на то, что её пытались научить правилам приличия???
И чтобы ещё больше людей узнало о её БЫДЛОВАТОСТИ, выложила всё в сеть?
БИНГО! Она не только быдло, но и ТУПИЦА!
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Единственное что не понравилось в поведении мужчин - кража наушников и попытка украсть телефон. Конечно, прискорбно, что молодёжь совсем не воспринимает язык вежливости и всегда всё заканчивается насилием.
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12k
Марсианин Полчаса назад
Обнаглевшая скотинка. Дома пусть хоть срет себе в постель, но в общественных местах нельзя ногами лезть на сиденья!
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13k
Павел Бреусов 36 минут назад
Овца тупорылая, ноги на полу держать надо, пусть дома ноги на диваны и кровати закидывает, заходишь после таких в вагон - а там будто ночлежка бомжей была.
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24k
Тигран Саркисян 37 минут назад
Всё прально сделали , ноги свои трахарям закидывать будешь .
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12k
кот базилий 37 минут назад
Ноги на сиденье?, да вырвать их из жопы...
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1k
Angelpro 40 минут назад
Если она не уважает окружающих, почему к ней должны относиться уважительно?
Все правильно сделал.
Вот если сломал бы её ноги, да тут перебор был бы, а так нервы потрепал и хорошо.
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10k
Serg 42 минуты назад
Правильно сделал, не прошел мимо! А эта невоспитанная, пусть ноги лучше закидывает на плечи своей подруге
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963
ruslan d 58 минут назад
Ну как-то с ногами на сидушку такое себе ... А вот девочек трогать нельзя ...
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