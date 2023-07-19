В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

Анна возвращалась домой после работы, когда к ней подошел пассажир, недовольный тем, что она сидела, закинув ноги на сиденье. Его внимание также привлек внешний вид Анны: зеленый цвет волос и татуировки. К конфликту также присоединились двое сидящих рядом мужчин — но не на сторону девушки.
"Они скинули меня с кресла, отобрали наушники и пытались вырвать телефон, когда я начала это снимать, и еще пинали ногами. Один из них, изо рта которого пахло перегаром, спрашивал меня, мужик я или баба", — рассказала девушка.
Закончилось все тем, что Анна нажала на кнопку экстренной связи в вагоне и сообщила машинисту о нападении на нее. После этого неизвестные убежали, а один из них сказал ей, что таким, как она, не место в обществе. Заявление в полицию на агрессоров девушка не писала.
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И чтобы ещё больше людей узнало о её БЫДЛОВАТОСТИ, выложила всё в сеть?
БИНГО! Она не только быдло, но и ТУПИЦА!
Все правильно сделал.
Вот если сломал бы её ноги, да тут перебор был бы, а так нервы потрепал и хорошо.