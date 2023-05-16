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Корреспондент, у которого на всё две точки зрения

Корреспондент, у которого на всё две точки зрения

Автор:
16 мая 2023 09:11
Сообщество : Неформат
Метки: США   в мире   видео   корреспондент   новости   репортаж   черный юмор   
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Ведущая новостей использовала неудачный словесный оборот, когда давала слово корреспонденту. Неловко вышло.

Сказанное женщиной можно примерно перевести как:

«Передаём слово нашему корреспонденту Гарри О'Донохью из Миннеаполиса, который не спускает глаз с этой ситуации»⁠⁠.

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Метки: США   в мире   видео   корреспондент   новости   репортаж   черный юмор   
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3  комментария
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22k
ЦСКА 49 минут назад
Это все??
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7k
Николай Полминуты назад
Какая ситуация такой и взгляд...)))
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10k
Copycat Полчаса назад
круто конечно что человек с косоглазием смог получить работу на ТВ

но мне нравилось жить в то время когда что бы работать на ТВ надо было обладать наоборот незаурядными внешними данными
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Fidel

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