Корреспондент, у которого на всё две точки зрения

687
1
1
Ведущая новостей использовала неудачный словесный оборот, когда давала слово корреспонденту. Неловко вышло.
Сказанное женщиной можно примерно перевести как:
«Передаём слово нашему корреспонденту Гарри О'Донохью из Миннеаполиса, который не спускает глаз с этой ситуации».
Источник:
Ссылки по теме:
- Американец пожалел, что оставил свой автомобиль на улице
- "Таксист" не спешит подчиняться требованию полицейского
- Находчивый самокатчик удивил автолюбителя
- Разборки дамочек на американской заправке
- Подлый поступок студента во время вечеринки
Новости партнёров
но мне нравилось жить в то время когда что бы работать на ТВ надо было обладать наоборот незаурядными внешними данными