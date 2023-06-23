Парень спас подавившегося конфетой ребёнка

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Прохожий спас жизнь подавившемуся конфетой мальчику. Он заметил задыхавшегося ребёнка и немедленно оказал ему помощь.
Камера наблюдения сняла момент спасение ребенка с помощью приёма Геймлиха.
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