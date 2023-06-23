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Парень спас подавившегося конфетой ребёнка

Парень спас подавившегося конфетой ребёнка

Автор:
23 июня 2023 10:59
Метки: Видео   дети   добро   люди   приём Геймлиха   спасение   
681
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1

Прохожий спас жизнь подавившемуся конфетой мальчику. Он заметил задыхавшегося ребёнка и немедленно оказал ему помощь.

Камера наблюдения сняла момент спасение ребенка с помощью приёма Геймлиха.

Источник:

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Метки: Видео   дети   добро   люди   приём Геймлиха   спасение   
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6  комментариев
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9k
SSD 37 минут назад
Не все герои носят плащи... Молодец.
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5k
pinbalist 5 минут назад
В нужное время в нужном месте. Повезло пацану.
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5
Антон Ляпунов 19 минут назад
Писец как интересно. Якубеня с сосиской круче))).
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5
Антон Ляпунов Lehoia 5 минут назад
Врядли. Такие ситуации на каждом шагу происходят, ничего необычного в них нет. Меня самого как-то в детстве сосед по общаге так спас. Да и я не раз помогал. Чем-то выдающемся это не считаю.
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34k
Korolev 37 минут назад
Красаучик!
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