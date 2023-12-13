Администратор столичного компьютерного клуба спас от удушья подавившегося чипсами геймера

Инцидент произошёл в киберклубе около Преображенской площади в Москве. Рядом с подавившимся парнем сидели две девушки, которые сразу поняли, что человек задыхается. Одна из них попыталась ему помочь похлопываниями по спине, вторая побежала за помощью к администратору заведения.

Прибежавший на помощь мужчина не растерялся и мгновенно обхватил парня руками, применив приём Геймлиха. И через несколько секунд молодой человек был спасён, выплюнув едва не убившие его чипсы. Владелец компьютерного клуба сообщил, что гордится своим сотрудником и уже премировал его.

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