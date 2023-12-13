Администратор столичного компьютерного клуба спас от удушья подавившегося чипсами геймера

Парню повезло, что сотрудник заведения учился на спасателя.
Инцидент произошёл в киберклубе около Преображенской площади в Москве. Рядом с подавившимся парнем сидели две девушки, которые сразу поняли, что человек задыхается. Одна из них попыталась ему помочь похлопываниями по спине, вторая побежала за помощью к администратору заведения.
Прибежавший на помощь мужчина не растерялся и мгновенно обхватил парня руками, применив приём Геймлиха. И через несколько секунд молодой человек был спасён, выплюнув едва не убившие его чипсы. Владелец компьютерного клуба сообщил, что гордится своим сотрудником и уже премировал его.
"Сотрудника зовут Денис, он учился на спасателя. Он на смене был. Повезло, потому что бывших спасателей у нас среди сотрудников больше нет. Сотрудника мы премировали. Я очень горд, что у нас такой сотрудник работает, который помог человеку. Мы в целом подбираем отзывчивых людей. И тут конечно очень круто, что он у нас работает. Вообще мы не поощряем употребление чипсов за компьютерами, потому что крошки падают в клавиатуру, у нас поэтому чипсы не продаются", — рассказал руководитель заведения Алексей.
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Герой ролика рассказал журналистам, что никогда раньше не применял приём Геймлиха, но людей спасает не впервые.
"Ранее мне этот прием проводить не доводилось. Но я четыре года отучился в колледже на спасателя, по образованию я техник-спасатель. Это профессия, к которой я шёл ещё с детства, но жизнь так сложилась, что я работаю в компьютерном клубе. Я и ранее спасал людей. Я тушил пожар, когда учился, и в детстве спас друга, когда он начал тонуть. Вот так моя жизнь складывалась. Страшно мне не было, у меня критическое мышление. В такой ситуации я представляю, что мне нужно сделать и что от меня требуется. Я увидел, что девушка меня зовет, говорит, что парню плохо, я подбежал. Медицинская помощь не понадобилась, скорую не вызывали. Потом я уточнил у него, все ли в порядке по самочувствию, дали ему воды, и всё стабилизировалось", — рассказал администратор-спасатель.
Сообщается, что едва не задохнувшийся посетитель после происшествия продолжил играть в CS:GO.
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