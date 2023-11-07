Хотели продать в ресторан: медвежонка чудом спасли от браконьеров в Дагестане

История этого медвежонка достойна фильма про выживание. Его мать убили в берлоге, а малыша похитили "фотобизнесмены". Дальше ему светило стать деликатесом, но зверю крупно повезло. О четырехлапом заложнике браконьеров узнали в Минприроды Дагестана. В ведомстве связались с зоозащитниками и совместными усилиями медвежонка спасли.
Бурушка, так назвали малыша. Теперь он в безопасности и живет в Волгограде в стенах зооцентра Дино. Опекуны ребенка-медвежонка говорят, что его ждет долгая реабилитация, и не только физическая. А еще призвали людей переосмыслить курортные развлечения. И подумать дважды в следующий раз, когда на отдыхе им предложат сделать экзотическое фото.
Источник:
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что значит спасли?! отобрали у браконьеров?! почему они не наказаны?!
хотя, там браконьеры могут аэропорт разнести, заработать тройку уголовных статей, а получить в итоге хулиганку...