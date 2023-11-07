Хотели продать в ресторан: медвежонка чудом спасли от браконьеров в Дагестане

Бурушка, так назвали малыша. Теперь он в безопасности и живет в Волгограде в стенах зооцентра Дино. Опекуны ребенка-медвежонка говорят, что его ждет долгая реабилитация, и не только физическая. А еще призвали людей переосмыслить курортные развлечения. И подумать дважды в следующий раз, когда на отдыхе им предложат сделать экзотическое фото.