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Хотели продать в ресторан: медвежонка чудом спасли от браконьеров в Дагестане

Хотели продать в ресторан: медвежонка чудом спасли от браконьеров в Дагестане

Автор:
07 ноября 2023 13:18
Сообщество : Животные
Метки: Вижео   Дагестан   Спасение   добро   животные   люди   медвежонок   
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История этого медвежонка достойна фильма про выживание. Его мать убили в берлоге, а малыша похитили "фотобизнесмены". Дальше ему светило стать деликатесом, но зверю крупно повезло. О четырехлапом заложнике браконьеров узнали в Минприроды Дагестана. В ведомстве связались с зоозащитниками и совместными усилиями медвежонка спасли.

Бурушка, так назвали малыша. Теперь он в безопасности и живет в Волгограде в стенах зооцентра Дино. Опекуны ребенка-медвежонка говорят, что его ждет долгая реабилитация, и не только физическая. А еще призвали людей переосмыслить курортные развлечения. И подумать дважды в следующий раз, когда на отдыхе им предложат сделать экзотическое фото.

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Метки: Вижео   Дагестан   Спасение   добро   животные   люди   медвежонок   
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3  комментария
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Евгений 42 минуты назад
Вот никогда и в голову не приходило фотографироваться с обезьянами, медведями и прочими попугаями
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2k
Сергей 13 минут назад
Всегда думал, что в солнечном Дагестане одни герои живут, равно как и в соседней Чечне, Вот я неразумный...
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16k
Vital Idol Полчаса назад
и совместными усилиями медвежонка спасли...

что значит спасли?! отобрали у браконьеров?! почему они не наказаны?!
хотя, там браконьеры могут аэропорт разнести, заработать тройку уголовных статей, а получить в итоге хулиганку...
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