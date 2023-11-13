Якутский мультфильм, получивший награду на международном кинофестивале

FISHKINET
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера Эффективное решение проблемы Эффективное решение проблемы Медвежонок заигрался с воздушным шариком, пока мама переводила его через дорогу Медвежонок заигрался с воздушным шариком, пока мама переводила его... Точное попадание в цель Точное попадание в цель «Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения «Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор... В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской... 20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке 20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин... В подмосковье мигранты сначала устроили ДТП, а потом начали бросаться на очевидцев в присутствии полицейских В подмосковье мигранты сначала устроили ДТП, а потом начали... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября «Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников» «Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих... «Население можно увеличить по движению волшебной палочки»: патриарх Кирилл рассказал, как исправить демографическую ситуацию в России «Население можно увеличить по движению волшебной палочки»:... Любимые детские книги советских времен, по которым были сняты хорошие мультфильмы Любимые детские книги советских времен, по которым были сняты... Веселый инструктор, с которым нестрашно Веселый инструктор, с которым нестрашно Крупная пиявка длиной в полметра Крупная пиявка длиной в полметра Редкое зверьё: гигантская мягкотелая черепаха Редкое зверьё: гигантская мягкотелая черепаха
Главная > Видео
Якутский мультфильм, получивший награду на международном кинофестивале

Якутский мультфильм, получивший награду на международном кинофестивале

Автор:
13 ноября 2023 12:14
Метки: Видео   Якутия   анимация   добро   люди   мультфильм   
1095
1
1

Некоторое время назад энтузиасты загорелись идеей сделать небольшой мультфильм, в котором показана культура и колорит Республики Саха. Собрав команду профессионалов они создали мультфильм «Бык холода» о мальчике и дедушке, живущих в маленькой деревне. Добрая история покорила сердца жюри и экспертов на кинофестивале в Торонто.

Мультфильм «Бык холода» молодой российской анимационной студии «Тундра» завоевал приз в номинации «За сохранение языка коренных народов» (Indigenous Language Production Award).

В видео доступны русские субтитры.

Интересный факт: 8 минут мультфильма создавали около 9 месяцев.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Якутия   анимация   добро   люди   мультфильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

778440



Другие посты автора
Популярное
В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию
В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#ДТП#полиция#автомобили#автомир#девушки#кино#нападение
#животные#интересное#люди#мигранты#машина#интересно#Москва#дети#Мемы#сарказм
#в мире#СССР#факты#собака#аварии#авто аварии#кот#искусство#милота#Прикол
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife Самая большая скидка в году на пылесосы ILife Хорошая акция от владельцев салона цветов Хорошая акция от владельцев салона цветов Меткий бросок школьника Меткий бросок школьника Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых Парень спас подавившегося конфетой ребёнка Парень спас подавившегося конфетой ребёнка Богата годами и молода душой Богата годами и молода душой

На что жалуетесь?

Вернуться