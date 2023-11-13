Якутский мультфильм, получивший награду на международном кинофестивале

Некоторое время назад энтузиасты загорелись идеей сделать небольшой мультфильм, в котором показана культура и колорит Республики Саха. Собрав команду профессионалов они создали мультфильм «Бык холода» о мальчике и дедушке, живущих в маленькой деревне. Добрая история покорила сердца жюри и экспертов на кинофестивале в Торонто.
Мультфильм «Бык холода» молодой российской анимационной студии «Тундра» завоевал приз в номинации «За сохранение языка коренных народов» (Indigenous Language Production Award).
В видео доступны русские субтитры.
Интересный факт: 8 минут мультфильма создавали около 9 месяцев.
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