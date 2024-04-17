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Мужчина пришёл на помощь застрявшей в снегу косуле

Мужчина пришёл на помощь застрявшей в снегу косуле

Автор:
17 апреля 2024 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   Якутия   добро   косуля   люди   
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В Якутии мужчина помог косуле выбраться из снежной ловушки. Герой видео пробился по глубокому снегу к животному и протоптал для него дорогу до леса.

Косуля застряла и могла погибнуть, но на помощь пришел проезжавший мимо водитель.

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Метки: Видео   Спасение   Якутия   добро   косуля   люди   
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5  комментариев
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1k
Злодей Час назад
вкусная,наверное,косуля то ))
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19k
Михаил Гривин 5 минут назад
Сначала он попробовал быть коучем, но потом понял, что в реальной жизни это не работает
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43k
Сергей Час назад
Мужику размяться и согреться захотелось. Ни одна косуля ещё не застряла и не погибла.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3162 поста (3047 в горячем)

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