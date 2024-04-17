Мужчина пришёл на помощь застрявшей в снегу косуле

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В Якутии мужчина помог косуле выбраться из снежной ловушки. Герой видео пробился по глубокому снегу к животному и протоптал для него дорогу до леса.
Косуля застряла и могла погибнуть, но на помощь пришел проезжавший мимо водитель.
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