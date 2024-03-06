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Младенца вытащили с того света

Младенца вытащили с того света

Автор:
06 марта 2024 09:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Спасение   дети   добро   люди   младенец   
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Врач вернул к жизни новорожденного ребенка. Настоящие герои не носят плащи.

Только не в мою смену, парень 

Добро пожаловать в этот безумный, но прекрасный мир.

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Метки: Видео   Спасение   дети   добро   люди   младенец   
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8  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
А вот вам информация к размышлению. Мой хороший знакомый с женой с трудом зачали ребенка и преждевременные роды. Более чем на 2 месяца раньше. Его тянули, вытягивали, несколько месяцев в реанимации, потом несколько стабилизировали. Все это время под искусственной вентиляцией легких, потом еще полгода в больнице , опять же под искусственной вент.л. спустя 8 месяцев - отдали. Диагноз - запредельная форма дцп, по простому овощ. Самостоятельно сможет только дышать, ну может быть еще моргать. Мозга нет, есть нефункциональное тело. Из всех функций только дышит и сердце бьется. А родителям 30++ и в такой ситуации им не до нового, как мне сказали, в ближайшие лет 5 не до чего. А там уже 40 и детей больше не будет. И продолжения рода - не будет. Лично мое мнение - если ребенок нормально спасается - значит спасать. А если даже техника позволяет сохранять тело, но случай безнадежный - для всех будет лучше не пытаться героически сохранить жизнь. Здесь на видео, насколько я понимаю - достаточно рядовая ситуация. Геройство врачей было в описанном мной случае. Вот только мне это геройство не зашло, результат же практически гарантирован. Гуманнее - сосредоточится и дать жизнь новым, здоровым детям, а не лишать их шанса. Но это лично мое мнение. по плюсам-минусам увидим статистику.
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774
solosolovov Час назад
Что там с мозгом? Мнение специалистов.
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6k
pinbalist 2 часа назад
Заголовок, конечно, заспойлерил концовку, но все равно переживал, блин.
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