Младенца вытащили с того света

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Врач вернул к жизни новорожденного ребенка. Настоящие герои не носят плащи.
Только не в мою смену, парень
Добро пожаловать в этот безумный, но прекрасный мир.
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