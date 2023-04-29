В Германии из мусульманской семьи насильно забрали ребенка из-за отрицания ЛГБТ

Предупреждаем сразу, видео не из самых приятных.
В школе посчитали нужным сообщить в социальные службы защиты детей Германии города Бремерхафен, что семья мальчика мусульмане, а следовательно, они учат ребенка, что трансгендерность и всякие извращения для него и прочих мусульман не приемлемы.
Ну и плюс соседка пожаловалась в полицию, что ребенок слишком шумный.
Быстренько состряпали дело, передали в суд, а там уже постановили изъять пацана из семьи и лишить их родительских прав.
Мальчика передали в приют, где подыщут ему другую, более толерантную семью. После того, как ролик завирусился и пользователи стали сомневаться в том, что ребенок действительно хотел найти помощи из-за нетолерантных взглядов его родителей, в полиции заявили, что знают о произошедшем и, возможно, проведут внутреннюю проверку.
Впрочем, в комментариях под видео, пользователи отмечали, что детей забирают не только из мусульманских, но и из христианских семей не только в Германии, но и в Швеции.
З.Ы. Для особо любопытных, ссылки активны и ведут на первоисточники.
Источник:
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