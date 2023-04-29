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В Германии из мусульманской семьи насильно забрали ребенка из-за отрицания ЛГБТ

В Германии из мусульманской семьи насильно забрали ребенка из-за отрицания ЛГБТ

Автор:
29 апреля 2023 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Служба защиты детей   видео   дети   полиция   соседи   школа   
969
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Предупреждаем сразу, видео не из самых приятных.

В школе посчитали нужным сообщить в социальные службы защиты детей Германии города Бремерхафен, что семья мальчика мусульмане, а следовательно, они учат ребенка, что трансгендерность и всякие извращения для него и прочих мусульман не приемлемы.

Ну и плюс соседка пожаловалась в полицию, что ребенок слишком шумный.

Быстренько состряпали дело, передали в суд, а там уже постановили изъять пацана из семьи и лишить их родительских прав.


Мальчика передали в приют, где подыщут ему другую, более толерантную семью. После того, как ролик завирусился и пользователи стали сомневаться в том, что ребенок действительно хотел найти помощи из-за нетолерантных взглядов его родителей, в полиции заявили, что знают о произошедшем и, возможно, проведут внутреннюю проверку.

Впрочем, в комментариях под видео, пользователи отмечали, что детей забирают не только из мусульманских, но и из христианских семей не только в Германии, но и в Швеции.


З.Ы. Для особо любопытных, ссылки активны и ведут на первоисточники.





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Метки: Германия   Служба защиты детей   видео   дети   полиция   соседи   школа   
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10  комментариев
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965
Шурман 46 минут назад
У меня тоже дети против этих ценностей но наша школа ценит мнение каждого ребенка и не заставляет их принимать участие в этой херне . Может быть они законы создают для местных школ а для евро школы у них типа так у каждого будущего парламентария должно быть свое мнение . Честно я бы не плакал , вырубил бы этих 2х баб а дальше что будет то будет , ребенка в руки в машину дальше машину у знакомых и свалил нафиг из этой страны , дети важней чем место проживания .
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1k
Миша 3 минуты назад
Если они собрались жить в [мат] стране, почему рассчитывали на человеческое к ним отношение. Без запаса денег и своего адвоката они там не люди.
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3k
Daimos 6 минут назад
Не верю. Должна быть причина и это не толерантность.
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13k
кира 11 минут назад
Какая-то односторонняя толерантность у них получается. К тем, кто хочет сохранить традиционную семью, власти совсем не толерантны. Это уже не толерантность, это геноцид традиционных отношений. Современная инквизиция наоборот. Где извращения возводятся до нормы, а норма , данная природой, признается извращением. Господь, вернись на нашу Землю!
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Вот же пи********сы!!!!!!!!!!!!
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12k
Shtoppi 42 минуты назад
по ходу лгбт++ инквизиция в гейропе, постепенно набирает обороты все сильнее и сильнее. и такими темпами, скоро муслимы начнут этих "крестоносцев" на ножи поднимать прямо на улицах.
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30k
Ego sum qui sum 55 минут назад
дикая дичь
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