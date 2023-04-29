В Германии из мусульманской семьи насильно забрали ребенка из-за отрицания ЛГБТ

В школе посчитали нужным сообщить в социальные службы защиты детей Германии города Бремерхафен, что семья мальчика мусульмане, а следовательно, они учат ребенка, что трансгендерность и всякие извращения для него и прочих мусульман не приемлемы.

Ну и плюс соседка пожаловалась в полицию, что ребенок слишком шумный.

Быстренько состряпали дело, передали в суд, а там уже постановили изъять пацана из семьи и лишить их родительских прав.