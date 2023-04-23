"Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ

Видимо, эти начинания нравятся строптивой Лидии куда больше, чем сидение за партой. К своим 15 годам она сменила несколько элитных школ, где её не смогли удержать даже деньги родителей. Звёздная мама неоднократно была вынуждена краснеть за поведение своей "кровиночки", которую ловили с сигаретами в школьных туалетах. Однажды Глюкоза даже высказалась за организацию "курилок" в учебных заведениях. Дескать, все равно старшеклассники курят - а если так, почему бы не делать это в цивилизованных условиях?