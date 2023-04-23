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"Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ

"Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ

Автор:
23 апреля 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Глюкоза   Лидия Чистякова-Ионова   видео   дети   егэ   интервью   карьера   образование   школа   шоу бизнес   
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15-летняя девочка недавно выпустила свой первый альбом, и считает, что образование в жизни - не главное, если есть любимое дело и богатые родители.

Лида Чистякова-Ионова не хочет продолжать обучение в школе после 9 класса. Девочка заявила, что очень устала, а еще её пугает перспектива сдачи ЕГЭ. Поэтому она планирует получить аттестат и вплотную заняться работой.


Девочка решила пойти по стопам мамы и стать певицей. Под псевдонимом Рэй она пытается петь, а еще активно ищет себя: пишет музыку, экспериментирует с имиджем и стилем. Летом дочка Глюкозы собирается выпустить дебютный альбом, а совсем недавно озвучила одного из персонажей в мультфильме «Яга и книга заклинаний». В той же анимационной ленте она исполнила саундтрек.


Видимо, эти начинания нравятся строптивой Лидии куда больше, чем сидение за партой. К своим 15 годам она сменила несколько элитных школ, где её не смогли удержать даже деньги родителей. Звёздная мама неоднократно была вынуждена краснеть за поведение своей "кровиночки", которую ловили с сигаретами в школьных туалетах. Однажды Глюкоза даже высказалась за организацию "курилок" в учебных заведениях. Дескать, все равно старшеклассники курят - а если так, почему бы не делать это в цивилизованных условиях?


Учитывая всё, что пришлось пережить преподавателям школ, в которых училась Лидия, педагоги должны быть счастливы, что девочка решила больше не мучить образовательный процесс. Сама она считает, что сдать ЕГЭ можно в любой момент, и нервы ей дороже. А уж как, наверное, дороги нервы учителям Лидии, и представить сложно!



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Метки: Глюкоза   Лидия Чистякова-Ионова   видео   дети   егэ   интервью   карьера   образование   школа   шоу бизнес   
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123  комментария
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28k
Ваня 8 часов назад
пистанутым нет покоя... не хочет учится, пусть идет асфальт укладывать... шлак...
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7k
Нестерин Сергей 13 минут назад
И не накрашенная страшная, и накрашенная. Социальное убожество. Интересно, что ЭТО будет делать, если деньги мамы резко на "минус" пойдут?
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68
Андрей 47 минут назад
Когда яблочко от яблоньки укатилось за баобаб
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15k
Alex 58 минут назад
Насрать, собственно...
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2k
Walther 59 минут назад
Очевидная жертва ЕГЭ - боится сдавать ЕГЭ. Парадокс, однако...
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1
Vadim Час назад
Лет через пяток-другой будем наблюдать лечение этой бестолочи в наркологичке или дурке.
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15k
info-kozirev 2 часа назад
М-да,тут природа конкретно отдохнула,сама Глюкозка молодец,трудяга,а вот отпрыск ее,хрень никчемная.
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4k
MPEG-8 2 часа назад
С жиру она бесится.
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23k
homerchik 2 часа назад
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7k
soar 2 часа назад
Девочка языком достает до подбородка, с такими навыками в шоубизнесе не пропадет.
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329
Вася Васильев 2 часа назад
Ну мать то хотя бы симпатичная, а дочь эту она похоже на свалке биологических отходов нашла..
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1k
Andrey G 2 часа назад
А чё напали?
Мало людей, которые не хотят ЕГЭ сдавать? Или было мало тех, кто доЕГЭшные времена после девятого сваливал?
Сколько инженеров после учёбы вставали ща токарный станок, потому что больше платят. А сварщик, на него разве в Физтехе учат?
А блогеры и блогерки. Люди с десятками тысяч долларов дохода в месяц. Много среди них с "высшим"? А толку от "высшего", если можно перекуом больше заработать или в автосалоне тачки впаривать и тоже больше заработать. Даже ноготочки дают больше. Млять, Яндекс такси легко сравнится по доходу с вакансиями на сайтах работодателей. На складе Вайлдберриз тоже можно заработать "недосягаемый палтос в месяц". Или много инженеров с доходом 100+? Или врачей? Учителя наверное вообще не успевают тачки менять?
Обесценили образование, получайте экспертов.
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5k
alex 2 часа назад
Тот момент когда мама симпатичней дочки
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1k
Duke_kir 2 часа назад
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1k
Eric Cartman 3 часа назад
Тем, кто живет и думает как эта брито-крашеная малолетка без мозгов уже не помочь. А вот тех, кто их пиарит я бы кувалдой по башке бил. На первый раз не сильно, а второй уже со всей дури.
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3k
Хрюн 3 часа назад
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45k
turyst 4 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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23k
sssss3 4 часа назад
Ну у мамы хоть была ниша, Городская Лолита. и плюсом несомненным Шикарная Попа.
А вот дочка пока ни то ни сё.....
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7k
Джордж. Вашингтон. 4 часа назад
Ну хз. Там по-моему папа где-то промахнулся
Если что я сугубо о внешности. Мозги в 15-ть лет мало у кого бывают
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4k
Александр 4 часа назад
Честно говоря не понимаю обилия негативных комментариев. По мне так, описанное в данной посту ситуация, является проблемой одной отдельно взятой семьи. Вам то всех гадости написавшим, какое дело до дочери Глюкозы?
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
А с другой стороны... Что, ни у кого на работе нет ублюдков - инженеров с двумя высшими. которые, с"ка, не то что составить чертеж, они его прочесть не в силах? Не говоря о том, что они документы составляют с грубейшими ошибками...
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