"Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ

15-летняя девочка недавно выпустила свой первый альбом, и считает, что образование в жизни - не главное, если есть любимое дело
и богатые родители.
Лида Чистякова-Ионова не хочет продолжать обучение в школе после 9 класса. Девочка заявила, что очень устала, а еще её пугает перспектива сдачи ЕГЭ. Поэтому она планирует получить аттестат и вплотную заняться работой.
Девочка решила пойти по стопам мамы и стать певицей. Под псевдонимом Рэй она пытается петь, а еще активно ищет себя: пишет музыку, экспериментирует с имиджем и стилем. Летом дочка Глюкозы собирается выпустить дебютный альбом, а совсем недавно озвучила одного из персонажей в мультфильме «Яга и книга заклинаний». В той же анимационной ленте она исполнила саундтрек.
Видимо, эти начинания нравятся строптивой Лидии куда больше, чем сидение за партой. К своим 15 годам она сменила несколько элитных школ, где её не смогли удержать даже деньги родителей. Звёздная мама неоднократно была вынуждена краснеть за поведение своей "кровиночки", которую ловили с сигаретами в школьных туалетах. Однажды Глюкоза даже высказалась за организацию "курилок" в учебных заведениях. Дескать, все равно старшеклассники курят - а если так, почему бы не делать это в цивилизованных условиях?
Учитывая всё, что пришлось пережить преподавателям школ, в которых училась Лидия, педагоги должны быть счастливы, что девочка решила больше не мучить образовательный процесс. Сама она считает, что сдать ЕГЭ можно в любой момент, и нервы ей дороже. А уж как, наверное, дороги нервы учителям Лидии, и представить сложно!
Источник:
- "Да кому ты нужна, королева?!": Лобода заявила, что её умоляли остаться в России за любые деньги, но ей не поверили
- В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом
- "Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза Сябитова объяснила, почему разведенным женщинам с детьми не светит семейное счастье
- "Поедем в Россию, это самое безопасное место!": спустя 13 лет после жизни в Европе актриса Корзун вернулась на родину
- Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла
Мало людей, которые не хотят ЕГЭ сдавать? Или было мало тех, кто доЕГЭшные времена после девятого сваливал?
Сколько инженеров после учёбы вставали ща токарный станок, потому что больше платят. А сварщик, на него разве в Физтехе учат?
А блогеры и блогерки. Люди с десятками тысяч долларов дохода в месяц. Много среди них с "высшим"? А толку от "высшего", если можно перекуом больше заработать или в автосалоне тачки впаривать и тоже больше заработать. Даже ноготочки дают больше. Млять, Яндекс такси легко сравнится по доходу с вакансиями на сайтах работодателей. На складе Вайлдберриз тоже можно заработать "недосягаемый палтос в месяц". Или много инженеров с доходом 100+? Или врачей? Учителя наверное вообще не успевают тачки менять?
Обесценили образование, получайте экспертов.
А вот дочка пока ни то ни сё.....
Если что я сугубо о внешности. Мозги в 15-ть лет мало у кого бывают