FISHKINET
Сообщество Криминал 1762 поста • 346 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом

В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом

Автор:
06 апреля 2023 09:00
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Башкирия   дети   нападение   нож   полиция   поножовщина   пострадавшие   школа   
1923
2
2

Инцидент произошёл в классном кабинете. Всё случилось так быстро, что девочки не успели как-то среагировать и убежать, увидев нож.

Вчера, 5 апреля, в башкирском селе Иглино 13-летняя школьница повздорила со своими одноклассницами. Финальной точкой в споре стала поножовщина. Семиклассница достала принесенный из дома кухонный нож и стала наносить удары по обидчицам.


Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения:


У одной из девочек оказались порезано запястье, другой нож попал по шее. Раны были не опасными, и после оказания первой медицинской помощи от госпитализации пострадавшие отказались.


Причиной конфликта, закончившегося поножовщиной, называют травлю. Нападавшая увлекалась эмо-культурой, за что её периодически дразнили и унижали. Особенно усердствовавли в буллинге те самые одноклассницы, с которыми школьница решила расправиться.


Однако одна из пострадавших уверяет, что никакой травли не было. С девочкой толком и не общались, а нож она достала внезапно и без причины.


После случившегося нападавшую задержали преподаватели, а после приезда правоохранителей её увели для беседы и выяснения обстоятельств. "Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована проверка", - сообщают СМИ.


Это не первая поножовщина, произошедшая в школах РФ с начала года. В феврале в Химках (Подмосковье) 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу, нанеся свыше 120 ударов ножом. В марте расправа с применением ножа произошла в Москве. После каждого такого случая поднимается вопрос о безопасности нахождения учеников в школе, об отсутствии должного контроля за тем, что приносят с собой из дома дети, о практически неработающей охране и психологах. Однако воз и ныне там.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Башкирия   дети   нападение   нож   полиция   поножовщина   пострадавшие   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Денис 53 минуты назад
А должный контроль за поведением не нужен?
Не травили бы её, ничего бы и не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Константин 3 минуты назад
Теперь любое неадекватное поведение долбанутых детей будут оправдывать якобы травлей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 9 минут назад
2 шлюшенции докукарекались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 12 минут назад
если ее действительно "травили", ну таки поделом им.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ashabad 17 минут назад
Уже вполне очевидно, что у нас проблема с подрастающим поколением. Надо усиливать педагогическую работу. Тут нужны систематические усилия по исправлению и психики и психологии детей.
Зря мы отказались от идей Макаренко, ой зря!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Андрей 23 минуты назад
Правильно сделала, молодец девчонка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
Артем Петухов Полчаса назад
У каждого есть свой предел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
куджо Полчаса назад
мда, в наше время приводили старшего брата....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
Takerey куджо 19 минут назад
Ну, у кого-то не было старшего брата. У кого-то был младший. И помню как классе в 7-8 впадала в состояние берсерка, если кто-то из старших задевал брата. Неоднократно мутузила пацанов. Правда, всегда достаточно легко, без крови. Потому ни разу не была поймана и наказана)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Полчаса назад
Ни одобрения к порезавшей, ни сочувствия к "пострадавшим"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. 37 минут назад
эмо?? как давно я не слышал об этих чудиках))
Но как бы не "травили", нож уже перебор. С головой явно не ладное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
634
ruslan d 39 минут назад
Это конечно не метод, но зато будут знать как может повести себя загнанный в угол человек... Слава Богу никто сильно не пострадал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Guilty Pleasure 41 минуту назад
бла-бла-бла, оправдываться- все мастера...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
an-bask 44 минуты назад
"Однако одна из пострадавших уверяет, что никакой травли не было. С девочкой толком и не общались, а нож она достала внезапно и без причины."- ага, нападавшая как в фильме кабельщик - вы будете со мной тусоваться

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер 46 минут назад
Буллинг - бич современных детей, насмотрятся интернетов всяких и устраивают травлю, причём, в основной массе - совсем не понимая что они делают, а когда доходит до таких вот последствий, то сразу начинается - "...а мы тут причём....", ".....мы ничего такого не делали.....".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121874



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 уморительных кадров с нашими любимыми животными
30 уморительных кадров с нашими любимыми животными
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 апреля
Набирающие популярность в сообществах
Стереотипные районы Москвы - Бутово
Стереотипные районы Москвы - Бутово
Как бы выглядели 18 популярных мобильных приложений в человеческом облике
Как бы выглядели 18 популярных мобильных приложений в человеческом облике
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#автомир#история#дтп#авто аварии#девушки#новости#шоу бизнес
#Юмор#в мире#интересное#животные#подборка#позитив#улыбнуло#забавно#Приколы#познавательно
#интересно#машина#автомобили#люди#аварии#США#Автовсячина#истории#смешно#полиция
Обзор доступного смартфона с большим экраном и мощной производительностью Обзор доступного смартфона с большим экраном и мощной производительностью В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом Мать девочки, устроившей поножовщину в подмосковной школе, запросила за интервью 15 миллионов Мать девочки, устроившей поножовщину в подмосковной школе, запросила за интервью 15 миллионов Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

На что жалуетесь?

Вернуться