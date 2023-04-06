В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом

Причиной конфликта, закончившегося поножовщиной, называют травлю. Нападавшая увлекалась эмо-культурой, за что её периодически дразнили и унижали. Особенно усердствовавли в буллинге те самые одноклассницы, с которыми школьница решила расправиться.

Однако одна из пострадавших уверяет, что никакой травли не было. С девочкой толком и не общались, а нож она достала внезапно и без причины.