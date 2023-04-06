В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом

Инцидент произошёл в классном кабинете. Всё случилось так быстро, что девочки не успели как-то среагировать и убежать, увидев нож.
Вчера, 5 апреля, в башкирском селе Иглино 13-летняя школьница повздорила со своими одноклассницами. Финальной точкой в споре стала поножовщина. Семиклассница достала принесенный из дома кухонный нож и стала наносить удары по обидчицам.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения:
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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У одной из девочек оказались порезано запястье, другой нож попал по шее. Раны были не опасными, и после оказания первой медицинской помощи от госпитализации пострадавшие отказались.
Причиной конфликта, закончившегося поножовщиной, называют травлю. Нападавшая увлекалась эмо-культурой, за что её периодически дразнили и унижали. Особенно усердствовавли в буллинге те самые одноклассницы, с которыми школьница решила расправиться.
Однако одна из пострадавших уверяет, что никакой травли не было. С девочкой толком и не общались, а нож она достала внезапно и без причины.
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После случившегося нападавшую задержали преподаватели, а после приезда правоохранителей её увели для беседы и выяснения обстоятельств. "Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована проверка", - сообщают СМИ.
Это не первая поножовщина, произошедшая в школах РФ с начала года. В феврале в Химках (Подмосковье) 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу, нанеся свыше 120 ударов ножом. В марте расправа с применением ножа произошла в Москве. После каждого такого случая поднимается вопрос о безопасности нахождения учеников в школе, об отсутствии должного контроля за тем, что приносят с собой из дома дети, о практически неработающей охране и психологах. Однако воз и ныне там.
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Не травили бы её, ничего бы и не было.
Зря мы отказались от идей Макаренко, ой зря!
Но как бы не "травили", нож уже перебор. С головой явно не ладное.
И ржет мамаша, как придурошная! Ситуация совсем не смешная....