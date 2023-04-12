"Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит в вину внука





Между тем, как сообщают СМИ, при обыске дома у Полежаева были найдены диски с детским порно и порнолитература. Официального подтверждения этого нет, однако известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил с и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад «о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Свердловской области».





Возбуждено уголовное дело по ч.ч. 4, 5 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более малолетних»). Если вина задержанного будет доказана, мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 -20 лет с лишением права занимать определенные должности. Максимальное наказание по ч 5 ст.132 УК РФ - пожизненное заключение.