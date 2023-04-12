"Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит в вину внука

В уральском посёлке Кузино задержали 32-летнего учителя музыки. Его подозревают в насильственных действиях по отношению к воспитанникам. Следователи считают, что его жертвами стали шесть мальчиков, хотя окончательное число пострадавших может быть иным. А вот родственники задержанного уверены, что его оговорили.
Известно, что преподаватель работал в средней школе №36 в Кузино. Он был учителем музыки и математики, а кроме этого, Евгений Полежаев был руководителем местного музыкального кружка для детей «7 НОТ», занятия которого вёл на дому.
Педагога задержали еще в декабре 2022 г, а сейчас в его деле вскрылись некоторые дополнительные обстоятельства. Впрочем, родственники Евгения в его прегрешения не верят. Мать задержанного считает, что её сына оговорили и подставили. "Это всё неправда, он ничего такого не делал. Его кто-то подставил, может, конфликт какой-то с родителями (учеников-ред.) был", - цитирует родственницу Евгения издание Е1.ru. Бабушка учителя тоже не верит ни полиции, ни домыслам сельчан. Говорит, что её внук был очень общительным, и к нему тянулись дети. Перед занятиями он поил мальчишек чаем - как такой мог оказаться педофилом?
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К тому же, Полежаев был общественником, никогда не отказывался выйти на субботник, по собственной инициативе возил детей в турпоездки, ходил с ними в походы. А еще за несколько месяцев до ареста работу учителя отметили местные власти - к примеру, летом 2022 г. преподаватель получил диплом третьей степени как участник XIII областного фестиваля творчества работников образования Свердловской области «Грани таланта – 2022» (в номинации вокал).
Между тем, как сообщают СМИ, при обыске дома у Полежаева были найдены диски с детским порно и порнолитература. Официального подтверждения этого нет, однако известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил с и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад «о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Свердловской области».
Возбуждено уголовное дело по ч.ч. 4, 5 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более малолетних»). Если вина задержанного будет доказана, мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 -20 лет с лишением права занимать определенные должности. Максимальное наказание по ч 5 ст.132 УК РФ - пожизненное заключение.
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/Сливко,_Анатолий_Емельянович)https://ru.wikipedia.org/wiki/Сливко,_Анатолий_Емельянович)