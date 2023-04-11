FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 953 поста • 250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со своими правилами

"Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со своими правилами

Автор:
11 апреля 2023 14:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: A Griffin Middle School   Angel Footman   Бойцовский клуб   Флорида   дети   полиция   учитель   школа   
1005
2

23-летняя преподавательница должна была учить детей разумному, доброму и вечному, но она пошла другим путём.

Энджел Футман во время занятий в школе Гриффин в Таллахасси устраивала драки между 11-12-летними девочками. В полицию попали видео нескольких таких эпизодов, и к учительнице появилось много вопросов. Свидетелями по этому делу стали те самые ученицы, которые поведали много всего интересного. Во-первых, они участвовали в драках не только в школе, но и после занятий, во внеурочное время. Кроме того, у "бойцовского клуба" существовали отдельные тайные правила, установленные педагогом : «30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов».


Сама Футман всё отрицает. Она говорит, что единственная её вина в том, что она не остановливала школьные драки. На видео, которые попали в полицию, она действительно сидела, не вмешиваясь в происходящее, пока шестиклассницы таскали друг друга за волосы и награждали пинками. Кроме этого, Футман ни разу не сообщила в администрацию школы о творящихся безобразиях.


Даже если не удастся доказать её причастность к организации драк, бездействия педагога будет достаточно, чтобы привлечь учителя к ответственности. Судебное заседание назначено на 4 мая.


В комментариях под статьями в местных СМИ некоторые американцы заметили, что будь учительница белой, по всем ТВ-каналам давно бы шли пресс-конференции и обсуждения. А тут - крайне скупая информация без видео и интервью. Понять и простить?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: A Griffin Middle School   Angel Footman   Бойцовский клуб   Флорида   дети   полиция   учитель   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
alex 13 минут назад
первое правило клуба явно нарушено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi Полчаса назад
<<Сама Футман всё отрицает. Она говорит, что ...>>
--------
это не она. Это был Тайлер

<<Сама Футман всё отрицает. Она говорит, что ...>> -------- это не она. Это был ТайлерПосмотреть
<<Сама Футман всё отрицает. Она говорит, что ...>> -------- это не она. Это был Тайлер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122795



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
20 вещей, размер которых можно оценить только в сравнении
Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче
Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче
Набирающие популярность в сообществах
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Троицу гастарбайтеров из Средней Азии оштрафовали и приговорили к депортации — за запуск игрушечного дрона во дворе жилого дома
Троицу гастарбайтеров из Средней Азии оштрафовали и приговорили к депортации — за...
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Депутат со свитой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#машина#аварии#подборка#Фотографии#фильм#драка#Разное
#Юмор#в мире#интересно#дтп#авто аварии#позитив#факты#люди#картинки#Жизнь
#интересное#автомобили#история#животные#кино#СССР#шоу бизнес#Ynews#Приколы#полиция
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Учитель из Австралии делает игрушки по рисункам учеников Учитель из Австралии делает игрушки по рисункам учеников В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом Как научить малыша читать по слогам Как научить малыша читать по слогам В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом В Башкирии школьница устала от травли и порезала двух одноклассниц кухонным ножом «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол

На что жалуетесь?

Вернуться