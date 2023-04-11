"Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со своими правилами

Сама Футман всё отрицает. Она говорит, что единственная её вина в том, что она не остановливала школьные драки. На видео, которые попали в полицию, она действительно сидела, не вмешиваясь в происходящее, пока шестиклассницы таскали друг друга за волосы и награждали пинками. Кроме этого, Футман ни разу не сообщила в администрацию школы о творящихся безобразиях.

Даже если не удастся доказать её причастность к организации драк, бездействия педагога будет достаточно, чтобы привлечь учителя к ответственности. Судебное заседание назначено на 4 мая.

В комментариях под статьями в местных СМИ некоторые американцы заметили, что будь учительница белой, по всем ТВ-каналам давно бы шли пресс-конференции и обсуждения. А тут - крайне скупая информация без видео и интервью. Понять и простить?