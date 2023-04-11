"Никаких воплей и криков": во Флориде учительница организовала школьный "бойцовский клуб" со своими правилами

23-летняя преподавательница должна была учить детей разумному, доброму и вечному, но она пошла другим путём.
Энджел Футман во время занятий в школе Гриффин в Таллахасси устраивала драки между 11-12-летними девочками. В полицию попали видео нескольких таких эпизодов, и к учительнице появилось много вопросов. Свидетелями по этому делу стали те самые ученицы, которые поведали много всего интересного. Во-первых, они участвовали в драках не только в школе, но и после занятий, во внеурочное время. Кроме того, у "бойцовского клуба" существовали отдельные тайные правила, установленные педагогом : «30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов».
Сама Футман всё отрицает. Она говорит, что единственная её вина в том, что она не остановливала школьные драки. На видео, которые попали в полицию, она действительно сидела, не вмешиваясь в происходящее, пока шестиклассницы таскали друг друга за волосы и награждали пинками. Кроме этого, Футман ни разу не сообщила в администрацию школы о творящихся безобразиях.
Даже если не удастся доказать её причастность к организации драк, бездействия педагога будет достаточно, чтобы привлечь учителя к ответственности. Судебное заседание назначено на 4 мая.
В комментариях под статьями в местных СМИ некоторые американцы заметили, что будь учительница белой, по всем ТВ-каналам давно бы шли пресс-конференции и обсуждения. А тут - крайне скупая информация без видео и интервью. Понять и простить?
Источник:
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это не она. Это был Тайлер