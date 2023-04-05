В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись

Вчера, 4 апреля, в Новосибирске неизвестный мужчина напал на первоклассницу, когда девочка вошла в подъезд дома на Красном проспекте. Он шёл за школьницей от самой остановки, а когда она открыла подъезд, поспешил следом. Там он сообщил ей, что является медработником и должен её осмотреть, после чего начал раздевать ребёнка.

Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина заходит в подъезд, а вот то, что происходило после, уже не зафиксировалось на видео.