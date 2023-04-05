В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись

С наступлением весны активизировались педофилы. Несколько дней назад любитель маленьких девочек едва не утащил с детской площадки в столичном ТЦ трёхлетнюю кроху, а вчера в Новосибирске мужчина попытался изнасиловать семилетнюю малышку.
Вчера, 4 апреля, в Новосибирске неизвестный мужчина напал на первоклассницу, когда девочка вошла в подъезд дома на Красном проспекте. Он шёл за школьницей от самой остановки, а когда она открыла подъезд, поспешил следом. Там он сообщил ей, что является медработником и должен её осмотреть, после чего начал раздевать ребёнка.
Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина заходит в подъезд, а вот то, что происходило после, уже не зафиксировалось на видео.
Местная жительница Екатерина сообщила, что у извращенца не вышло надругаться над первоклассницей из-за оплошности. «У этого изверга не получилось, просто потому что бутылка с каким-то пойлом выпала из-за пазухи на пол. Он отвлекся, а девочка сообразила и побежала домой», - рассказывает женщина. До возвращения родителей малышка побыла у соседей.
Жильцы дома вызвали полицию, и сейчас правоохранители разыскивают мужчину, попавшего в объектив камеры. Напавшему на девочку около 45 лет, светлые редкие волосы, невысокий рост. На мужчину составлена ориентировка, и жителей города, которые видели этого человека, просят обратиться в полицию. Родителям школьников младших классов рекомендуют по возможности сопровождать детей по пути в школу и обратно.
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Девочке лет 6-7 и у какого нормального мужика, тем более в таком возрасте, могут возникнуть хоть какие-то позывы?