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В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись

В Новосибирске педофил попытался надругаться над первоклассницей, но девочке удалось спастись

Автор:
05 апреля 2023 12:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Новосибирск   видео   дети   извращенец   нападение   педофил   подъед   полиция   
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С наступлением весны активизировались педофилы. Несколько дней назад любитель маленьких девочек едва не утащил с детской площадки в столичном ТЦ трёхлетнюю кроху, а вчера в Новосибирске мужчина попытался изнасиловать семилетнюю малышку.

Вчера, 4 апреля, в Новосибирске неизвестный мужчина напал на первоклассницу, когда девочка вошла в подъезд дома на Красном проспекте. Он шёл за школьницей от самой остановки, а когда она открыла подъезд, поспешил следом. Там он сообщил ей, что является медработником и должен её осмотреть, после чего начал раздевать ребёнка.


Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина заходит в подъезд, а вот то, что происходило после, уже не зафиксировалось на видео.



Местная жительница Екатерина сообщила, что у извращенца не вышло надругаться над первоклассницей из-за оплошности. «У этого изверга не получилось, просто потому что бутылка с каким-то пойлом выпала из-за пазухи на пол. Он отвлекся, а девочка сообразила и побежала домой», - рассказывает женщина. До возвращения родителей малышка побыла у соседей.


Жильцы дома вызвали полицию, и сейчас правоохранители разыскивают мужчину, попавшего в объектив камеры. Напавшему на девочку около 45 лет, светлые редкие волосы, невысокий рост. На мужчину составлена ориентировка, и жителей города, которые видели этого человека, просят обратиться в полицию. Родителям школьников младших классов рекомендуют по возможности сопровождать детей по пути в школу и обратно.


Источник:

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Метки: Ynews   Новосибирск   видео   дети   извращенец   нападение   педофил   подъед   полиция   
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9  комментариев
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15k
куджо Полчаса назад
Найти и уничтожить.
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568
Aurelian 3 минуты назад
Мразота гадкая. Хорошо бы, местные поймали и набутылили его.
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6k
hhwost 6 минут назад
явная шизофрения на уровне тяжёлой зависимости. чётко представлять, что будет если поймают, и всё равно не мочь сдерживаться. нормальному человеку это просто не понять.
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28k
Ваня 9 минут назад
на костер падлу...
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22k
ЦСКА 10 минут назад
Сука! Только так и никак иначе:
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459
Dima 13 минут назад
такие не лечатся, только на кол !!!
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10k
Б.Касторский 15 минут назад
Это больные люди. Химическая кастрация реальный выход для общества и таких людей.
Девочке лет 6-7 и у какого нормального мужика, тем более в таком возрасте, могут возникнуть хоть какие-то позывы?
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6k
sumrаknn 19 минут назад
Если звонил, то по операторам запрос с указанием места-времени и вот он.
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11k
Shtoppi Полчаса назад
таких линчевать на месте сразу нужно.
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